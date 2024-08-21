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六旬婦髖關節退化換人工關節 3天就能上下樓梯有妙招

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭65歲林姓婦人（左）今年做髖關節置換手術，採用ERAS怡樂適術後加速康復療程，術後3天就能爬樓梯。圖／博愛醫院提供
宜蘭65歲林姓婦人（左）今年做髖關節置換手術，採用ERAS怡樂適術後加速康復療程，術後3天就能爬樓梯。圖／博愛醫院提供

宜蘭65歲林姓婦人近年因退化性關節炎，痛到無法走路，這2年陸續將髖關節換成人工關節；今年5月更換右側髖關節時，接受醫師建議採取怡樂適術後加速康復療程（ERAS），從術前準備、手術麻醉到術後復健完整規畫，手術後第3天就能自行上下樓梯。

ERAS是Enhanced Recovery After Surgery（手術後加速康復）的縮寫，是以跨醫療的整合照護，加速患者手術後的康復速度，包含手術前運動、調整飲食強化身體機能，評估麻醉計畫精準麻醉減少疼痛感，手術後提早進時、適當復健，較一般手術療程的被動康復，更早讓患者恢復健康。

羅東博愛醫院指出，林婦長年投身於學校志工，也喜歡四處旅遊，熱愛到戶外活動，然而髖關節也因長期使用退化，去年初就先將左側的髖關節換成人工關節，半年後感覺右腳也很疼痛，甚至痛到無法走路，再次求診後決定將右側髖關節也換掉。

博愛醫院骨科主任韓步禹建議使用ERAS療程，關節置換團隊包含麻醉科、復健科、物理治療師、個管師、營養師與藥師，半年後林婦心理和身體都做好準備，今年5月接受手術，術後第一天就有辦法下行走，第三天能撐拐杖上下樓，驚訝表示「患部與體力恢復明顯比去年快」。

博愛醫院長王文斌表示，關節置換團隊去年4月通過醫策會關節置換照護品質認證，導入ERAS的全人全期照護，結合超過15個專科與領域共同服務。韓步禹指出，退化性關節炎是現在常見的老化疾病之一，全人全期照護模式不只減少病患住院天數，也大幅降低術後疼痛指數。

復健 患者 手術

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