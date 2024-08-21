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接受AI近視雷射手術 黑嘉嘉分享日常眼部保養秘訣

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
黑嘉嘉（右）說，自己近視達400度，兒時即開始配戴角膜塑型片，每天都必須小心清理，且如果睡前忘記配戴，可能就會造成視力問題，最後才決定接受AI近視雷射手術。記者林琮恩／攝影
黑嘉嘉（右）說，自己近視達400度，兒時即開始配戴角膜塑型片，每天都必須小心清理，且如果睡前忘記配戴，可能就會造成視力問題，最後才決定接受AI近視雷射手術。記者林琮恩／攝影

國際近視研究學會統計，近視影響全球30%人口，台灣每10人即有6人近視，比率高於全球。澄清眼科總院長吳孟憲說，國人18歲以下就近視的比率極高，對近視矯正需求高，近期人工智慧（AI）成為趨勢，應用在近視雷射，可提升手術速度，以及安全性及精準度。澄清眼科代言人黑嘉嘉則說，自己接受AI雷射手術後，從事運動時不必再煩惱要戴何種眼鏡。

吳孟憲說，AI在眼科的應用並不陌生，澄清眼科十多年前即引入AI結合顯微鏡技術，用於白內障手術定位，成為全球通用指引；近期引進AI近視雷射手術系統，具快速、安全、精準3大特點，單眼雷射僅需10秒，透過術前檢查資訊，可避免人為誤植風險，並根據個別患者情況，智能調控雷射參數，傷口僅0.2公分，可減少術後乾眼情況。

黑嘉嘉說，自己近視達400度，兒時即開始配戴角膜塑型片，每天都必須小心清理，且如果睡前忘記配戴，可能就會造成視力問題，最後才決定接受AI近視雷射手術，術中、術後均無不適，隔天就恢復視力，未來終於不需要再擔心游泳時隱形眼鏡感染，可以從事更多運動，少了許多煩惱。

黑嘉嘉分享平日保養眼睛的秘訣。她提到，自己經常吃枸杞、藍莓，也會搭配眼部按摩及熱敷，呼籲用眼過度，長時間使用手機、平板電腦的民眾，至少每小時休息一次。

黑嘉嘉在開設的圍棋教室，運用AI技術訓練學生，她表示，自己不擔心被AI取代，運用AI可以提升各領域發展潛力，而自己許多特質跟AI很像，AI的關鍵是快速、安全、精準，而下圍棋時，如何精準地在時間內判斷下一手，正是致勝關鍵。

AI 手術 近視 黑嘉嘉

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