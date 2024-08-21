三立電視大股東持有中嘉股權之出售案，中嘉上層控股公司泓順投資在8月12日向國家通訊傳播委員會（NCC）提交最終投資人名單及相關資料，NCC於今日（8月21日）決議以附款同意最終名單，並要求在八月底期限前完成交易。對此，泓順投資表示，此次提交名單之公司法人以及個人投資代表，皆遵循主管機關之法令規範，後續也將配合主管機關要求，確保相關股權於8月底前確實出清！

據了解，目前釋出的15%中嘉上層股權，買方包含了兩家公司法人以及代表七位自然人的投資公司，各自持股比例自0.4到4.5%不等，對此，NCC要求投資人儘快於8月底前向榮盛投資購買股份，讓相關股權爭議能盡快落幕。

NCC表示，此次泓順投資提出九家法人股東名單，其中，國巨董事長陳泰銘為最大股東，針對外界質疑他同時持有鏡電視之股權，恐有壟斷媒體之嫌，NCC強調，主管機關已設下防火牆，非經許可，股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道，未來股權處分轉讓完成後，泓順投資也必須按季申報各層股權架構，並要求揭露至最終自然人股東，對於外界關注的其餘投資人名單，NCC表示，目前尚未完成交割程序，為了避免造成投資人困擾，因而暫不公告，留予當事人空間。

泓順投資表示，過去數個月台灣資本市場的動盪，以及政治紛擾，投資人的名單在過程中有些異動，但泓順團隊一貫尊重並配合主管機關的要求，持續探詢並引入具有多元背景及國際視野的新投資人，對於NCC通過最終名單，泓順投資表達感謝，中嘉也將藉此次釋股案之契機，積極推動寬頻及有線電視行業的轉型與發展。

由於近期有線電視及電信產業新聞備受關注，而中嘉穩定獲利並規劃固定回饋股東，加上未來規劃上市櫃等，都讓此次中嘉股權交易案，備受各界關注，對此，三立集團則強調會配合主管機關NCC之要求，將股權全數出清，希望相關爭議盡早落幕！

圓滿落幕！NCC有條件同意三立出清中嘉股權。 圖／曾俊林 提供