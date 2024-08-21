必比登推介 臺南31間美食上榜

知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介20日發布，今年共有31間臺南美食店家入選必比登推介。

臺南市長黃偉哲表示，臺南腹地廣大物產豐饒，結合400年綿長歷史與豐富飲食文化，創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」美名，特別以巷弄小吃聞名並受到國際肯定，今年度必比登推介發布，3家新入選，共31家美食店家獲專業評審員肯定。

南市觀光旅遊局長林國華表示，臺南新入選的3間店家，「葉桑生炒鴨肉焿」招牌鴨肉焿以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉香；「添厚」以虔誠的媽祖信仰連結店名及店內裝潢，店內提供精緻細膩的台式家常菜，米其林評審員推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜；位於中西區的「麥謎食驗室」，本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食，依季節變換菜單，並選用來自世界各地的佐料搭配，讓每道餐點都富有層次和風味。

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