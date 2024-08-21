必比登推介 臺南31間美食上榜
知名國際美食評鑑《米其林指南》必比登推介20日發布，今年共有31間臺南美食店家入選必比登推介。
臺南市長黃偉哲表示，臺南腹地廣大物產豐饒，結合400年綿長歷史與豐富飲食文化，創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」美名，特別以巷弄小吃聞名並受到國際肯定，今年度必比登推介發布，3家新入選，共31家美食店家獲專業評審員肯定。
南市觀光旅遊局長林國華表示，臺南新入選的3間店家，「葉桑生炒鴨肉焿」招牌鴨肉焿以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉香；「添厚」以虔誠的媽祖信仰連結店名及店內裝潢，店內提供精緻細膩的台式家常菜，米其林評審員推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜；位於中西區的「麥謎食驗室」，本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食，依季節變換菜單，並選用來自世界各地的佐料搭配，讓每道餐點都富有層次和風味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言