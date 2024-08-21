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高雄岡山身障福利中心舉辦畫展 盼打破刻板印象

中央社／ 高雄21日電

高雄岡山身障福利中心成立28年，每年舉辦身障者大型畫展，今天在國軍高雄總醫院岡山分院舉辦「洋海奇緣，共生和諧」畫展開幕，希望打破對身障者刻板印象，展期至明年1月9日。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，局長蔡宛芬等人出席「洋海奇緣，共生和諧」身心障礙藝術平權融合展開幕式，關懷身障學員，並邀民眾到場欣賞，見證身障朋友打造繽紛海底世界。

社會局表示，這次展覽旨在打破大眾對身障者刻板印象，鼓勵身障朋友參與社會，展現藝術才華和創作潛能；以海洋生態為主題，作品生動描繪海洋世界多樣性，表達對海洋生物的關愛。

社會局指出，展覽選在醫院候診區藝文走廊展出，希望藉色彩繽紛畫作，為醫院增添活潑氣息，陪伴候診民眾療癒心靈，也為辛勤工作醫護人員紓解壓力。

日間照顧服務學員阿源創作的「多采多姿的海洋世界」，在老師指導下，阿源用輕黏土、白膠、水彩等材料，巧妙地塑造出海底世界。

蔡宛芬表示，走進展廳彷彿置身奇幻海底世界，作品展現身障朋友無限潛能，展覽則體現身心障礙者權利公約「平等、尊重、包容」的核心精神。

社會局指出，岡山身心障礙福利服務中心由社會局委託平安社會福利慈善事業基金會經營管理，成立28年來為各年齡層身障者提供全方位服務，包括0到6歲早療服務、成人日間照顧、社區作業設施以及輔具等綜合福利服務。

岡山 朋友 身障者

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