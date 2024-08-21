地震頻野溪沖刷釀路基塌 東部濱海公路磯崎段搶災

東部濱海公路台11線38.85K磯崎路段，排水箱涵因0403花蓮強震、餘震不斷影響，及受到山側野溪掏刷造成路基下陷災害，工務段進行重建工程，8月26日至10月15日管制人車通行。

公路局東區養護工程分局今天表示，花蓮工務段搶修團隊將辦理箱涵、跌水工及路基重建工程，以維護用路人安全。由於復建施工及民眾通行需要，搶修團隊已完成海側臨時便道。

8月26日至10月15日管制台11線38.85K磯崎路段，封閉原有箱涵路段，改道至海側便道路段單線雙向管制人車通行，請用路人行經此路段時務必減速慢行，耐心配合現場交管人員指示，小心駕駛依序通過。

公路局呼籲用路人，強震過後邊坡仍不穩定且仍有餘震發生，依氣象情資天氣預報，近期午後雷陣雨有降雨機會，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人如非必要勿進入山區道路或濱海區域。