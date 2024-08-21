新光醫院與仁寶簽署備忘錄 合作醫療AI揪肺纖維化

近年人工智慧（AI）成為趨勢話題，帶動智慧醫療快速發展。新光醫院副院長洪子仁表示，該院推動數位醫療發展，已完成病歷電子化、接軌FHIR病歷格式，並打造綠色機房，每年節省10萬度用電、25%節能效益，實踐ESG精神，今年與仁寶電腦簽署合作備忘錄，首個項目鎖定肺纖維化，運用AI判讀，提升疾病分析效率。

新光醫院院長侯勝茂說，新光醫院1992年啟用以來，培育許多優秀醫師，無論在學術研究或國際交流，皆有出色表現，隨著AI算力提升，以往耗費醫師大量時間的影像標註，更有效率的進行，新光醫院醫師擁有學術研究、臨床經驗，可將知識轉換為AI演算能力，自研AI模型不斷出爐，提供更先進的解決方案。

侯勝茂表示，與仁寶電腦的合作將從AI醫療影像定量肺纖維化開始，透過高解析度電腦斷層掃描進行AI定量分析，有助改善傳統人工半定量分析效率，提升疾病分析精準度、降低標注時間，將由仁寶電腦提供AI PC設備，新光醫院放射科團隊提供AI模型與場域驗證，提升國人醫療福祉。

仁寶電腦董事長陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局智慧醫療，除精準醫療也積極將AI應用貼近民眾需求，目前針對國人常見的五十肩 AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測等，均已商用化，未來將持續推出各式AI醫療設備，提供醫院院算力。

新光醫院資訊長謝忠和提到，新光醫院保存許多醫學影像，適合去識別化後訓練AI模型，場域驗證後就是取得醫療認證，並朝向取得食藥署認證為目標，逐步推動到商業應用。