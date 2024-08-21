國家警報響了！6縣市大雷雨轟1小時 10縣市大雨恐一路下到晚上

婦產科名醫蘇怡寧日前接到網友私訊，詢問裝了避孕器是否就讓月經不會來，他則簡短扼要回答「（觀念）不對，要看你裝哪一種」。事後，他把對話內容擷圖放到臉書粉專，有感而發表示「現在網路時代，其實最擔心的就是會被片斷的資訊誤導，而這就是其中一個很好的例子」。

2024-08-21 12:13