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國家警報響了！6縣市大雷雨轟1小時 10縣市大雨恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
午後大雷雨來了，10縣市大雨恐一路下到晚上。聯合報系資料照
午後大雷雨來了，10縣市大雨恐一路下到晚上。聯合報系資料照

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時30分針對10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、南投地區及桃園、雲林至屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。影響時間下午至晚上。

此外，氣象署針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。至於南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣大雷雨持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至16時37分；也針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至16時40分。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

南投縣 大雨特報 大雷雨 屏東縣 氣象署

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