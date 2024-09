五成民眾每周都在痛！ 專家：選用普拿疼快速緩解 空腹也不怕!

隨著生活節奏的加快和工作壓力的增加,現代人經常面臨遭遇不同程度的疼痛問題。從偏頭痛、肌肉關節疼痛到女性經痛,都與日常壓力和生活習慣息息相關。

圖/shutterstock 提供

最新的「台灣疼痛認知行為調查」指出,高達九成八的民眾在面對疼痛2時,選擇了「忍痛」處理。專家強調,面對疼痛時不應選擇忍耐,因若沒有及時處理疼痛,即可能演變為慢性疼痛、甚至引發長期健康問題3。因此,良好的疼痛管理和使用止痛藥即時緩解疼痛是當今國人需要學習的重要課題。

明知生活受影響卻不處置的「疼痛矛盾」 造成的影響比想像中更多

調查顯示,五成的民眾每周會遭遇疼痛1,其中八成認為疼痛會影響生活4。然而,全國竟仍有高達九成八的人會選擇忍痛2,這樣明明已經影響生活卻習慣以忍耐面對的矛盾心態顯示出,「忍痛文化」深植於國人的心中。

況且疼痛的影響其實不僅限於身體的不適,更會波及生活的方方面面,像是調查中就有九成以上的受訪者認為疼痛影響了他們的工作與社交和休閒生活5。儘管如此,許多人仍然選擇忍痛,認為「疼痛忍一忍就過去了,不需要特別處理」,反映出人們在認知上的「疼痛矛盾」心態確實存在。

為了幫助民眾改善這種忍耐疼痛的習慣,專家建議大家從日常生活中建立正確的「疼痛管理」觀念,在黃金一小時內使用止痛藥,迅速緩解不適,重新掌握生活的節奏。

別再「痛苦吞腹內」別怕空腹傷胃不敢吃藥 選對成分很重要!

疼痛在日常生活中不論是熟睡的深夜或清晨時分皆有可能隨時發生。調查指出,台灣有八成的民眾曾在空腹時選擇使用止痛藥6,專家建議在空腹情況下可以選擇含有對胃腸的刺激性較小、溫和不傷胃成分的止痛藥,不要因為擔心空腹使用止痛藥就選擇忍痛,反而容易因為沒有即時止痛,疼痛無預警反覆襲擊。

藥師也提及,正因為疼痛的發生時機難以預料,建議民眾平時備妥居家止痛藥,以便及時應對、即使空腹時也不必忍受疼痛。只要選擇正確成分的止痛藥,即可安心使用。

養成在疼痛初期、症狀輕微時即時使用止痛藥的習慣,不僅能維持醫療資源,更可節省因輕微病症而去大醫院就醫的時間,將醫療量能留給需要的人,是一兼顧緩解疼痛和維持生活品質的雙贏模式。

普拿疼加強錠10分鐘快速作用 溫和有效緩解強烈疼痛不適感

針對疼痛,藥師建議民眾在黃金一小時內盡早處理,專業值得信賴的普拿疼就適合居家必備藥品首選,溫和有效止痛又不傷胃,適合各種臨時疼痛情境,空腹吃也沒問題。24小時就排出體外7,不需擔心殘留。

避免長期忍痛,以免造成如慢性偏頭痛等更嚴重的健康問題8 9,藥師呼籲應盡快建立正確的疼痛管理觀念,回歸日常生活。不僅能全力投入工作、與同事順暢溝通,還能在社交場合中自信愉快,與朋友家人共享美好時光。

