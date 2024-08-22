三菱電機「浪愛友善循環」周年回顧！「貓奴職前訓練課程」開發寵貓潛能，打造人寵共居好氣場

根據數據顯示，國內貓狗飼養的新登記數量已遠超過新生兒人口數，「毛孩」如今已被視為家庭的一分子，在家中的地位也大幅提升。身為稱職的新手貓奴和狗僕，首要之務就是搞定家中看不見的「氣場」！台灣夏日高溫、冬季潮濕，如何為毛孩打造24小時舒適環境，而且不用擔心電費傷荷包？就讓《浪愛友善循環》系列公益講座手把手示範給你看！

三菱電機自2021年起贊助新屋貓舍桃園與林口據點安裝日本製「空清循環扇」。 圖／三菱電機 提供

寵貓不手軟！高品質設備讓多貓環境也擁有清新空氣

「大部分人都是在養貓後，才開始學如何養貓。」為照顧貓皇與廣大新手貓奴的需求，三菱電機與林口新屋貓舍攜手推出《浪愛友善循環》系列公益講座，從評估認養、生活起居照料、基本疾病照護等，循序漸進地提供完整貓咪飼養知識。

很多領養者初次走進新屋貓舍，第一個反應都是「空氣好清新啊」！有別於一般收容中心給人環境惡劣的既定印象，新屋貓舍自2021年起使用三菱電機贊助、日本原裝製造的「空清循環扇」，小小一台裝在天花板上，不占用毛孩活動空間，能夠24小時淨化空氣，改善貓毛、貓砂盆異味帶來的困擾，有效去除空氣中的PM2.5、病菌及抑制異味，打造人寵友善空間，而且還非常省電！三菱電機的初衷，就是希望透過打造優質空氣，加上志工的細心照料，讓毛孩健康成長，進而提升民眾領養流浪動物的意願，為更多貓咪找到一個家。

三菱電機長期關懷流浪動物，與新屋貓舍合作舉辦《浪愛友善循環》系列公益講座。 圖／三菱電機 提供

林口貓舍設備升級，名醫相授「貓奴職前訓練」

隨著收容的貓咪越來越多，新屋貓舍增設林口分舵，三菱電機也於2023年擴增提供空清循環扇、電冰箱、空清除濕機及全熱交換器等空調家電設備，讓新成立的據點氣場更升級。

同時，三菱電機也與林口新屋貓舍合作推出《浪愛友善循環》共12堂公益講座，邀請資深志工、專業獸醫師、動物行為治療師等現身說法，以循序漸進、深入淺出的方式帶領新手貓奴完成「職前訓練」，基礎課程包含：貓咪飲食照料、貓砂挑選、如何為貓咪刷牙、剪指甲到實習餵藥等；中階課程包含：解析貓咪謎之行為、罐頭飼料如何挑選、多貓飼養眉角等；高階課程如：貓咪就醫科別指南、營養及皮膚保養、腎臟病與泌尿道疾病解析、貓奴百問等，用實際行動守護浪貓，提升飼主「預防勝於治療」的照護意識，打造人、寵與醫療之間正向三角關係。

三菱電機與林口新屋貓舍於2023年合作啟動《浪愛友善循環》公益講座計畫，推出貓奴職前訓練營。 圖／三菱電機 提供

「全室空氣 ‧ 全能對策」打造人寵共享好氣場

很多民眾想養寵物，又擔心養寵後家裡會有味道，三菱電機提供「全室空氣 ‧ 全能對策」，讓養寵家庭沒有後顧之憂：「空清循環扇」有效去除寵物體味和異味，除臭率最高可達到80%以上，搭配「全熱交換器」幫助室內外空氣流通， 實現舒適的空氣循環。還有三菱電機「空氣清淨除濕機」，集結「空氣清淨、除臭、除濕」3大功能於一身，以AI智慧偵測感應環境變化，調整最佳運轉模式，讓毛孩寶貝擁有最適合的溫度及濕度。

三菱電機空氣清淨除濕機集結「空氣清淨、除臭、除濕」3大功能於一身。 圖／三菱電機 提供

家裡多了一張嘴，一台大容量冰箱是必要的！三菱電機電冰箱日製高品質，食材保鮮鎖住營養美味，把關全家人的飲食健康，而且所有庫室獨立隔間、氣味不易互擾，滿足貓皇挑剔的味蕾，因此成為許多養寵家庭的首選。此外，三菱電機還有「靜音大師空調」、「DC電風扇」等產品，全方位打造安靜、清新的好生活，人寵共享優質氣場空間。

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三菱電機提供「全室空氣 ‧ 全能對策」，讓養寵家庭沒有後顧之憂。 圖／三菱電機 提供

每位貓奴狗僕都是全力以赴、為了寵物健康做足功課，三菱電機也秉持同樣的深究精神，致力於打造高品質產品，成為飼主最堅強的後盾，與用功的飼主一同打造人寵共居好氣場，讓家成為健康又舒適的毛孩快樂宅。

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