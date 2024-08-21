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農業部普度破除水果禁忌香蕉、芭樂上供桌 陳駿季：心誠則靈最重要

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中元普度祭拜時有不少禁忌的水果，例如香蕉、芭樂等，農業部長陳駿季表示，子孫心誠則靈最重要，任何蔬果都值得在各種祭拜場合來讓各方享用。記者李柏澔／攝影
中元普度祭拜時有不少禁忌的水果，例如香蕉、芭樂等，農業部長陳駿季表示，子孫心誠則靈最重要，任何蔬果都值得在各種祭拜場合來讓各方享用。記者李柏澔／攝影

每年的農曆7月為華人社會重視的中元普度傳統儀式，農業部今天舉辦員工普度儀式，不過供桌上出現不少普度禁忌的水果，例如香蕉、芭樂等，農業部長陳駿季對此表示，無論是祭拜好兄弟或是祖先，子孫心誠則靈才是最重要，任何蔬果都值得在各種祭拜場合來讓各方享用。

傳統節日中，清明節與中元普度在拜拜時較常出現水果禁忌，不少在其他水果中「旺」、「招」等寓意美好的水果，反而會變成禁忌，例如香蕉的閩南語諧音有「招」之意，意即「招來」；鳳梨則有「旺旺來」的意思；芭樂、番茄則因為果實中有許多種子，吃下後因無法消化會隨糞便排出，有「不潔」之意。

今天農業部的中元普度儀式中，不少傳統禁忌的水果均擺上供桌，陳駿季表示，無論是祭拜好兄弟或祖先，心誠則靈是最重要的原則，坊間傳統確實認為有些水果不能祭拜，但這是每個人的看法不同，對農業部而言，任何水果都值得讓大家在各種祭拜場合來一起享用，也尊重每個人使用不同的水果來祭拜。

針對近期國產水果價格偏高的情況，陳駿季說，凱米颱風重創中南部蔬果產區，短期葉菜類部分已逐步供應，整體來看9月上旬價格可以普遍回穩，但是瓜果類的復耕需要兩個月的時間，預計短時間內價格仍會處於高檔，例如芭樂遇到淹水容易掉果，今年芭樂至少減產3成左右，雖然價格偏高，品質一如往昔，希望民眾能共體時艱多多支持。

普度 水果 農業部

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