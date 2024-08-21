肺炎引發急性呼吸窘迫症候群 醫：致死率恐高達5成

台南一名64歲患有糖尿病的男子，因確診新冠肺炎且引發急性呼吸窘迫症候群（ARDS），治療期間出現低血氧、麴菌肺炎、縱膈腔氣腫、肺栓塞等多種併發症，好在經過2個多月治療，總算順利出院；成大醫院內科部醫師賴勁翰提醒，ARDS是嚴重的肺部疾病，死亡率高達30%至50%，多由肺炎引發，因此疫苗接種相當重要。

賴勁翰表示，急性呼吸窘迫症候群ARDS並非獨立的疾病，是由多種疾病誘發的症候群，對加護病房中重症患者易構成重大威脅，發病機制主要涉及發炎與肺部微血管的滲透性增加，導致肺泡內充滿液體，嚴重影響氣體交換，引發急性呼吸衰竭。

他指出，ARDS依疾病嚴重程度，死亡率高達30%至50%，是一種病情凶險的急性疾病，患者初期症狀為呼吸困難、呼吸急促和低氧血症，隨著病情進展，可能引發高二氧化碳血症、意識昏迷甚至呼吸衰竭。

賴勁翰提到，ARDS診斷主要以X光、電腦斷層和柏林定義為基準，通常在影像中會顯示雙側瀰漫性肺浸潤，因此，也有人稱ARDS為「大白肺」；常見病因包含敗血症等嚴重感染、肺炎、重症胰臟炎、大面積燒傷和重度外傷等，另外嚴重流感肺炎、新冠肺炎感染也都是引發ARDS的重要原因之一。

賴勁翰表示，ARDS現有研究尚未發現特效藥物，目前以支持性療法和針對病因的個別治療為主，對於嚴重低血氧或呼吸衰竭患者，一般會透過機械通氣治療、改善氧合，避免呼吸器相關肺損；插管患者則會採取低潮氣量通氣策略；特定情況下則採用俯臥通氣、神經肌肉阻斷劑和葉克膜。

賴勁翰提醒，ARDS即使順利治癒，患者仍可能面臨肺功能下降、肌肉萎縮、身體功能受限及心理創傷等後遺症，呼籲高風險族群如年長者、慢性病患者應定期接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，同時勤洗手與戴口罩，降低肺炎發生率，才能積極防治ARDS發生。