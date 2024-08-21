免疫負債未結束 台大醫黃立民示警：5類疾病學童間流行

暑假快要結束，學生收心的同時，細菌、病毒並沒有休息。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，流感接下來可能會暫緩一陣子，但是腸病毒、呼吸道融合病毒、新冠肺炎、黴漿菌以及腹瀉仍在學童間流行，家長不可輕忽，學童在校也要注意勤洗手。

今年國內出現罕見夏季流感，流感併發重症數更是在8月罕見突破千人，超過去年全年人數。然而，腸病毒就診人次暑假出現連續6周下降後反轉上升，疾管署推測是暑期等下令活動導致，預估疫情會持續流行至開學，並非如原先預期的在8月底脫離流行期。

黃立民表示，免疫負債的威脅下現在各類疫情還是滿嚴重的，學童間腸病毒、呼吸道融合病毒、新冠肺炎、黴漿菌以及腹瀉5類都在流行，然而，流感因為先前已經流行過一陣子，有可能近期會稍微和緩一些，等到冬天再捲土重來。

黃立民曾表示，過往因為新冠疫情3年多的管制，人跟人之間的互動減少，讓疾病傳播速度減緩，沒有辦法透過自然感染，獲得免疫力，因此疫後的免疫負債，導致各類感染性疫情大爆發，他推估免疫負債引起的各類疫情大爆發，至少要等到2025年底才會趨於正常，回到原本流行型態。

九月即將開學，黃立民建議，基本功「勤洗手」還是要做好，有時候口罩不一定戴得住，但是一定要勤洗手，生病的學生應該要在家休息或是配戴口罩，校園中的感染管制仍然相當重要，小孩生病應該盡早就醫。