肺癌診斷多為晚期 AI輔助判讀可揪出微小病灶

癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，而肺癌持續位居癌症死亡率第一名，每年奪走的性命已突破萬名。肺癌的死亡率與「晚期發現率」有關，因初期無症狀，等到腫瘤轉移時，才出現咳嗽、胸痛、骨頭疼痛、肋膜積水等症狀。

沒症狀的病人，都是仰賴影像工具發現病灶，國健署於111年7月起，推動低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢服務，加上AI開發影像輔助程式，可揪出小於4mm肺結節的微小病灶，針對異常個案準確度提高25%，且報告輸出速度增加29%，及對於肺結節特性判讀的一致性提高31%。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，公費補助肺癌高風險族群的適用對象，包含具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，以及50至74歲且吸菸史達30包⟋年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。

林莉茹說，行政院已拍板將家族史適用對象年齡下修為45至74歲男性或40至74歲女性、吸菸史下修為20包⟋年以上，執行進度視預算通過狀況而定，幫助民眾早期發現、早期治療。

LDCT是目前唯一具國際實證、可以早期發現肺癌的篩檢工具，可以降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。這項檢測系統為細切影像，以64切電腦斷層為例，醫師在判讀時，需閱覽的影像畫面將近400張，且病灶可能也小至4mm以下，判讀不易且工作量龐大。

輔以AI運用於LDCT影像判讀，可讓醫師獲得更全面的診斷資訊，有助於偵測人工辨識較為不易的早期肺癌微小病灶、分析肺癌特性，並進一步輔助醫療專業人員連續追蹤病灶變化。

台大醫院癌醫中心分院醫學影像部教授張允中表示，肺癌表現症狀，依腫瘤大小、侵犯位置而有不同表現，咳嗽是最常見的症狀，也容易被忽略，等到出現咳血、阻塞性肺炎、肋膜積液才驚覺事態嚴重，檢查時多已是確定晚期。

張允中認為，低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢服務有助於及早發現肺癌，早期治療可以獲得更好的預後。政府已於111年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，符合資格的民眾可多加利用；未符合資格者，若覺得自己有罹患風險，也建議自費檢查。

國健署委託台灣大學及專業工程團隊共同開發將AI運用於LDCT影像判讀，這套LDCT-AI輔助程式於今年2月正式獲得食藥署的第二等級醫療器材許可證，並經台大醫院、三軍總醫院及台北市立萬芳醫院進行場域驗證後，證實靈敏度（於平均2個偽陽性肺結節發生時）及準確度（於偵測小於4 mm肺結節時）皆達約9成，若是偵測大於6mm肺結節時準確度更超過90%。