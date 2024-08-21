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雨後採摘不明野菇食用會中毒 綠褶菇最常被誤食的菇類

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
看到雨後不明野菇冒生，切勿以為是地上長出來的「禮物」，應堅持「不採不食」的觀念。圖／南投縣衛生局提供
看到雨後不明野菇冒生，切勿以為是地上長出來的「禮物」，應堅持「不採不食」的觀念。圖／南投縣衛生局提供

近來午後常有雷陣雨，使得草地上經常冒出各種各樣的菇類，南投衛生局每年都會接獲民眾自行採集野菇食用後送醫事件，經送驗確認是誤食野菇而引發中毒；因而呼籲民眾不要自行採摘食用來路不明的菇類，看到不明野菇冒生，切勿以為是地上長出來的「禮物」，應堅持「不採不食」的觀念。

南投衛生局表示，這些雨後出現的小小的蘑菇看起來很可愛，讓人忍不住想要採摘，不管這些菇類看起來多麼無害，民眾應該避免隨意採摘和食用野生菇類，以免發生意外中毒的風險，畢竟那些顏色不鮮豔、外表不起眼的菇類，也有可能含有毒素，對健康造成嚴重威脅。

食管單位指出，每年國內都會發生民眾誤食有毒菇類的食品中毒案件，其中綠褶菇是最常被誤食的菇類，雖然綠褶菇外表顏色淺且不鮮豔，但它是有毒的，不能食用，許多民眾會誤認綠褶菇為可食用的白色雨傘菇（Macrolepiota procera）或雞肉絲菇（Termitomyces eurrhizus），因而誤食它。

以過去埔里發生的案例來看，綠褶菇主要生長在春、夏、秋季節，民眾誤食後，約1至3小時內會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便或脫水等腸胃炎型中毒症狀，非常危險；在台灣，常見的有毒菇類主要引起腸胃炎型中毒，包括綠褶菇（Chlorophyllum molybdites）和布雷白環蘑（Leucoagaricus bresadolae）等。

局長陳南松說，避免誤食菇類中毒，最簡單的方法就是不要隨意碰觸或食用野生菇類，平時不採摘、不食用野生菇類。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供
「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供
綠褶菇常被誤認為無毒的雞肉絲菇、白色雨傘菇，南投常有人因誤食而中毒。圖／南投縣衛生局提供
綠褶菇常被誤認為無毒的雞肉絲菇、白色雨傘菇，南投常有人因誤食而中毒。圖／南投縣衛生局提供

中毒 南投縣 衛生局

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