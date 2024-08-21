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熱島效應加暖化 台北市1年逾60天氣溫大於36度

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市高溫逐年增加，其中2020年大於36度的天數多達64天。記者鍾維軒／攝影
台北市高溫逐年增加，其中2020年大於36度的天數多達64天。記者鍾維軒／攝影

為提醒民眾注意熱傷害，台灣防災產業協會今舉辦座談，邀請各界專家學者共同倡議「終止熱傷害」 ，並提出多項第一線勞工面對可能的熱傷害解方。天氣風險公司就提到，過去30年台北市年均溫持續攀升，至今提高約1.5度，其中因為暖化、聖嬰現象影響，以及熱島效應與盆地地形，台北市在2020年高於36度的氣溫多達64天，未來的每年夏天，都將是餘生最涼的夏天。

天氣風險公司經理李知航表示，過去30年，因為暖化及聖嬰現象影響，台北、台中、台南年均溫持續攀升，提高約1.5度，以2019至2020年均溫為近30年內最高，其中台北市因為盆地及熱島效應，高於36度的氣溫在2020年高達64天，且天數在近年明顯攀升，遠超過本身有海風調節的台中及台南。

而勞動部訂定4個等級的熱危害指數，以測量溫度、濕度及工作環境造成的熱壓力對人體熱負荷影響作為標準。天氣風險公司發現，各地熱危害達第二級的天數逐年攀升，其中台北與台中有明顯上升的趨勢、台南則持平無明顯波動，近1年台北市約有30%的天數達到第二級熱危害。

銘傳大學建築系教授王价巨指出，高溫傷害就像溫水煮青蛙，慢慢地出現在生活中，全世界高溫導致死亡的人數比其他災害都多，因此不能只談後端的保護，而是要考慮整體都市計畫，尤其氣候變遷對島國影響更大。

王价巨表示，都市規畫中留下的公園綠地非常少，都是建物基地，公園內還要放置各種設施，加上建商為了取得容積獎勵都會退縮建物留下人行道，導致騎樓逐漸消失，因此必須透過都市計畫通盤檢討調整都市計畫，透過建築物的外觀建立風廊，讓風能夠吹進城市降溫、社區留人行道做植栽通廊、家中避免使用高耗能設施，同時做到減緩與調適暖化。

流石防災管理顧問公司執行長李志賢認為，一般人遇到風險只要遠離就好，但企業沒辦法，因此管理風險就成了選擇的藝術，意思是企業主面對高溫傷害風險，可以先預測有哪些可能面臨的風險，要準備哪些設備保護勞工，結合後端醫療搶救，才能讓勞工在舒適的環境中，安心、安全完成所有工作。

台灣防災產業協會秘書長黃少薇說，台灣可以借鏡日本，提供周邊環境指標，公布熱傷害指數，勞動部現行熱傷害相關法規，大部分都針對戶外，但室內也會有熱傷害，包括保全業者、設計裝修、鍋爐冶煉、景觀園藝都有可能，雇主應提供各項退熱設備、飲水，避免第一線工作人員產生熱傷害。

台灣防災產業協會今邀請各界專家學者、第一線在高溫工作下的業者，舉辦「終止熱傷害」座談。記者鍾維軒／攝影
台灣防災產業協會今邀請各界專家學者、第一線在高溫工作下的業者，舉辦「終止熱傷害」座談。記者鍾維軒／攝影

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