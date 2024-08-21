台南八方雲集、全聯發票開出百萬大獎 消費都未達百元

今年5-6月統一發票中獎號碼出爐後，南區國稅局也傳來好消息，台南市關廟區的八方雲集及永康區大橋二街上的全聯福利中心，分別開出特獎及雲端發票專屬百萬大獎，且此次中獎的2名幸運兒皆消費不到100元，就中大獎，讓好多人都相當羨慕。

南區國稅局進一步說明，財政部為鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，包括手機條碼、信用卡、悠遊卡、一卡通等，特增設「雲端發票專屬獎項」，除了100萬元30組、2,000元1萬6千組及800元10萬組的獎金外，113年3-4月期起500元獎，更由165萬組增加到195萬組。

南區國稅局提醒，透過使用財政部「統一發票兌獎APP」，中獎時還會主動通知您，設定領獎匯款帳戶，中獎獎金還能自動匯入指定帳戶，再也不用擔心發票毀損或遺失無法兌獎，又可節能減紙愛地球。

此外，為提高民眾購物消費使用雲端發票意願，目前財政部特別舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，報名至9月30日止，完成指定條件者，除可累積點數兌換電子禮券外，還可參加抽獎，最大獎為現金10萬元，總獎金和獎品更超過215萬元，歡迎民眾踴躍報名參加。