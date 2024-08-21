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每12人就有1人罹乳癌 中醫師：把握3不3要

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
根據衛福部國民健康署統計，乳癌是台灣婦女發生率最高的癌症，平均每12人中有1人可能罹患乳癌，台南市立醫院中醫師陳奕任建議，民眾可掌握3不3要，同時每周進行150分鐘的中等強度運動，學會放鬆心情，選擇適合的舒壓方式，調整身心。圖／台南市立醫院提供
根據衛福部國民健康署統計，乳癌是台灣婦女發生率最高的癌症，平均每12人中有1人可能罹患乳癌，台南市立醫院中醫師陳奕任建議，民眾可掌握3不3要，同時每周進行150分鐘的中等強度運動，學會放鬆心情，選擇適合的舒壓方式，調整身心。圖／台南市立醫院提供

根據衛福部國民健康署統計，乳癌是台灣婦女發生率最高的癌症，平均每12人中有1人可能罹患乳癌，台南市立醫院中醫師陳奕任表示，乳癌治療除透過中、西醫雙管齊下，民眾平時可把握3不3要健康原則，同時定期進行乳癌篩檢。

陳奕任指出，乳癌在45歲至69歲之間婦女中最為常見，根據國際期刊研究指出，約6至8成的乳癌患者曾使用輔助與另類療法，其中，以天然中草藥最為常見，不過仍需依患者的體質、病情發展和個體差異進行具體調理。

他說，透過中醫藥配合西醫治療乳癌，可提高療效減輕副作用，像是針對乳癌治療中的潮熱盜汗症狀，常用的處方包括加味逍遙散、甘麥大棗湯及知柏地黃丸；針對肢體疼痛則常用柴胡桂枝湯和加味逍遙散；對於胸悶易怒的患者，則會選用小柴胡湯和知柏地黃丸。

陳奕任提到，乳癌危險因子眾多，包括乳癌家族病史、初經早，沒有生育或生育晚，停經晚或服用女性荷爾蒙及體重過重、缺乏運動、飲酒過量、生活壓力大、高糖、高脂飲食習慣等；民眾平時生活可掌握「3不3要」，避免辛辣油膩、高糖高脂等加工食品，避免過重、不要飲酒過量，同時要健康飲食、要運動舒壓、要定期檢查。

陳奕任呼籲，患者在接受中醫治療前，務必先與主治醫生討論，以確保治療方案的安全性和有效性，建議民眾每周可進行150分鐘的中等強度運動，學會放鬆心情，選擇適合的舒壓方式，並且定期進行乳癌篩檢，及早發現也能及早治療。

乳癌 患者 陳奕

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