台鐵高層薪資調漲40％ 工會諷：交通部打賞董座總經理

台鐵公司董事長及總經理從今年1月起調漲薪資，漲幅高達40％，等於每月多領5萬多元，總計每月可領近20萬，引發基層員工不滿。交通部昨回應是依照相關規定辦理，並強調不能以公司化前原台鐵局薪資結構比較；台鐵產業工會今批評，台鐵公司化不到1年高層就調薪，交通部根本在「打賞2位台鐵高層」。

台鐵董事長杜微今出席中華郵政新舊董座交接典禮現場，被詢問調薪一事時，僅說今天是中華郵政的場合，不適合回應；台鐵公關也表示不回應。

工會昨發聲明表示，台鐵公司化後，董事長及總經理2人薪資從今年1月起調薪為19萬1380元，與過去台鐵局時期薪水相比，薪資調漲5萬6680元，調薪幅度高達40％。

交通部政次伍勝園表示，是依交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點及主持人薪給調整注意事項規定；伍勝園強調，這與其他國營事業主持人配合行政院通案調薪後，採取相同的評定及調薪方式，不能再以公司化之前原台鐵局薪資結構來比較。

對此，產工秘書長朱智宇說，伍勝園的回應明確表示交通部要幫此次調薪背書，還大言不慚說不要拿台鐵局時代，與公司化台鐵公司薪資相比，「我們認為交通部根本是在打賞2位台鐵高層」，作為台鐵公司化推動的工程。

朱智宇表示，台鐵高層薪資調漲40%，這是所有台鐵員工無法接受，因為台鐵公司化後，董事長、總經理是否調薪，是依照國營事業主持人相關薪級辦法，但台鐵改制不到1年，要如何拿台鐵局時代做的營運績效，作為台鐵公司化後的薪資基礎。

朱智宇批評，公司化甚至尚未滿1年，台鐵高層怎麼有臉說自己營運很好。今年上半年，產工甚至為了車長88元薪資津貼發動抗爭，但高層們只需填寫幾個表格，就能多5萬多元薪水，而這5萬多元都可以聘請1位台鐵站務人員，究竟要這些台鐵基層員工情何以堪。

朱智宇指出，目前新進從業人員還等不到未來調薪幅度成長空間，等不到人員待遇草案、人員待遇辦法，原任的員工甚至領著低於牢度市場行情的津貼，包含夜班每班120元、車長津貼每小時88元、危險津貼1800元，但高層一次調薪就是這些津貼的數倍。

台鐵產業工會表示，希望台鐵公司董事長、總經理，若要貫徹改革台鐵決心，應收回這次調薪的提案，甚至將每月調高的5萬多元全數捐出，作為台鐵員工配發密錄器、增加安全改革的條件，展現台鐵高層安全改革的決心。