全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

24歲從事服務業的曾先生，去年10月小犬颱風期間，下班時騎機車返家，遭路旁掉落電線繞頸，造成上半段氣管嚴重破損，至鄰近醫院急救氣切後，送至雲林台大分院，以腳趾甲填補氣管缺口，仍無法改善阻塞情況，轉送至台大總院，由氣管移植團隊，以大愛捐贈的主動脈植入，增生軟骨成為氣管，為全球首例以主動脈修補氣管破裂的案例。

台大醫院氣管移植團隊計畫主持人、外科部主任陳晉興表示，較短氣管病變可藉手術接合，但因重大外傷、腫瘤增生導致的氣管狹窄，若超過5公分，即必須進行氣管重建或移植，器官捐贈或人工氣管移植，容易形成嚴重排斥反應，為胸腔醫學一大挑戰，曾有義大利醫師以人工氣管移植，卻造成9位病人中8人死亡，引發爭議。

「主動脈植入成為氣管，就像以梨子枝接上蘋果樹，結果長出蘋果。」陳晉興說，法研究團隊發現，以大愛捐贈的主動脈植入病患體內，並以氣管支架維持形狀，移植的主動脈會增生內皮細胞、軟骨細胞，成為真正的氣管，此技術可行的主因，是主動脈與氣管大小、形狀相似、具足夠彈性，且術後沒有排斥問題，不必使用抗排斥藥物，患者也不像氣管移植，需要與捐贈者血型相符。

「重大氣管創傷病人，若非當場喪命，就是必須終生使用氣切管維持呼吸。」陳晉興表示，曾先生雖遭電線纏繞導致上半段氣管塌陷，但研判因皮膚外傷形成缺口，才能維持呼吸，撐到鄰近醫院緊急處置，並在案發21天後，至台大醫院接受主動脈重建手術。不過，因聲帶周邊神經受損，曾先生目前只能以氣音說話，後續還需由耳鼻喉科會診，研擬醫療措施。

台大醫院自2018年開始主動脈組織工程重建氣管的動物實驗，2020年七月向衛福部提出臨床試驗申請獲准，截至目前已執行5例，成功率為60%，其中2例因癌症嚴重、身體過度虛弱而失敗 。曾先生的治療成果，於今年7月被美國胸心血管外科雜誌技術專刊（JTCVS Techniques）接受刊登。

「這是救命的治療方式，許多遭遇急難的患者，經濟狀況不是很好。」陳晉興表示，主動脈重建氣管手術成本約150萬元，由該院醫學研究部撥款支付，院方已向衛福部提出申請，希望主動脈氣管重建手術，成為常規醫療，或健保給付。

目前主動脈來源是各地器官捐贈者，取下的主動脈冰存在台大醫院，可在6個月保存期限內用於手術，每段捐贈的主動脈可為2位患者重建氣管。陳晉興說，院方已與台灣大學合作，研究以基因改造豬隻的主動脈用於氣管重建，盼未來提供急難患者更穩定的主動脈來源。