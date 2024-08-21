孕婦喝一碗就早產！婦產醫提醒避開3類中西藥補品

台灣去年新生兒人數僅13.5萬，很多家庭只生1至2個孩子，在懷孕期間除了寶寶的發育外，媽媽的健康狀況也相當重要，婦產科醫師提醒，避免服用來路不明、標示不清或誇大療效的產品，如中西藥及營養品等，先前就有孕婦在懷孕33周時喝了「中藥茶」，當下立刻出現急劇宮縮，導致孩子早產。

衛福部食藥署今天舉行「懷孕『藥』注意」衛教記者會，提醒孕婦用藥需要特別注意，因為藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍與皆與懷孕周數有關，嚴重可能造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷。

食藥署藥品組科長林委正說，孕期如有感冒、發燒、腹瀉、紅疹等症狀，請主動告知醫師或藥師懷孕相關資訊，選擇安全且有效的藥品使用；如為慢性疾病或遺傳疾病需要長期使用的藥品，如氣喘、癲癇、紅斑性狼瘡、高血壓、糖尿病等，切勿因懷孕而貿然停藥或自行增減藥品，請在得知懷孕或要準備懷孕前，諮詢醫藥專業人員評估再做決定。

出席記者會的木生婦幼診所副院長李汶芳表示，第3至8周是關鍵期，又稱器官形成期，主要影響胎兒是否產生器官發育障礙；第9周之後，自胚胎期結束到分娩前，主要影響胎兒功能發展，例如特定某些藥品影響腎臟功能使羊水過少。

常見孕期疾病如孕吐、感冒、細菌感染和皮膚搔癢等，李汶芳舉例，以常見的非類固醇抗發炎藥（NSAID）為例，對未滿20周的孕婦及可能懷孕婦女，可能提高流產、心臟畸形風險，使用前請先諮詢醫師藥師。

NSAID成分藥物對20至30周的孕婦，可能導致胎兒腎臟功能不全、羊水過少，甚至新生兒腎臟損傷，用藥前須經醫師確認有使用必要，並以最低有效劑量及最短期間治療，若治療時間超過48小時，可能需要以超音波監測羊水狀態；懷孕30周以上應避免使用，否則可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓。

李汶芳提醒，孕婦用藥首重安全，內服、外用都要小心，須經醫師或藥師評估並按指示服藥，避免服用來路不明、標示不清或誇大療效的產品，如中西藥或營養食品，先前就有名30多歲孕婦，喝了中藥茶後出現劇烈宮縮，導致胎兒在33周時早產，如孕婦有中藥調整需求，要透過有執照的中醫師，調配適合的藥品。

李汶芳說，隨著晚婚、晚孕的情況，有些孕婦本身就會有慢性疾病，如糖尿病、高血壓等，更要與醫師討論、規律用藥，避免自行加減藥或停藥。