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金門民代團赴陸談兩岸觀光 周永暉：盼金馬小三通能常態交流

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署長周永暉今表示，我方真的很歡迎大陸旅客來台，也希望在金門、馬祖小三通能做較常態交流。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署長周永暉今表示，我方真的很歡迎大陸旅客來台，也希望在金門、馬祖小三通能做較常態交流。記者周湘芸／攝影

我國禁止組團赴陸的禁團令至今未開放，大陸也尚未開放赴台自由行及團體旅遊。金門縣議會議長洪允典今將率縣議員及觀光業者前往北京訪問，並將拜會大陸國台辦主任宋濤表達恢復兩岸觀光期待。交通部觀光署長周永暉今表示，近期沒有進一步跨部會討論，但我方真的很歡迎大陸旅客來台，也希望在金門、馬祖小三通能做較常態交流。

疫後我國禁止組團赴陸的禁團令未解，我方強調盼兩岸能對等交流。大陸文旅部今年4月宣布將恢復福建居民到馬祖，不久後即開放一團採線團前往馬祖旅遊。而這個月初大陸福建7人旅遊團也到馬祖展開3天2夜旅遊，是疫後繼踩線團後，首度有旅遊團來台，被外界認為為兩岸觀光帶來曙光。

周永暉今指出，目前沒有進一步跨部會討論，但我方真的很歡迎大陸旅客來台，日前大陸派員來參加秋季旅展，也希望他們能來台灣走一走、看一看。行政院長卓榮泰提到非常鼓勵信徒旅遊、學生旅遊，台灣的宗教文化很有深度，不管是廟宇還是佛寺，這方面可以多交流。

另外，周永暉也說，至於金門、馬祖小三通的部分，現在也比較希望能做常態交流。

周永暉 金門 馬祖

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