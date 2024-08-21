台鐵從業人員離職率近5成 副總：調薪計畫送政院2個月未核定

台鐵產業工會昨批評，台鐵公司化後率先調漲董事長及總經理薪資，且調薪幅度高達40％、可回溯，但基層員工依然低薪。台鐵公司副總經理黃振照今出席活動受訪表示，電務、工務從業人員多具有土木技術資格，進入台鐵薪資僅4萬多元，離職率高，近5成考進後就又離職，薪資調整計畫今年6月已經報奉行政院，但至今未核定。

台鐵產工秘書長朱智宇昨表示，台鐵基層員工只能領夜班津貼每班120元、車長備勤津貼每小時88元、臨軌作業人員危險津貼每小時40元的微薄津貼，第一線副站長主觀加給也久未調整，在這些基層人員站在第一線為運輸安全拚命時，台鐵公司高層直接為自己加薪，拿到高於基層員工數倍的月薪。

黃振照今指出，國營事業董事長跟總經理薪資是全國一致，並非是從董事長及總經理率先調整，至於從業人員薪資調整是由台鐵自己報行政院核定，今年6月20日已報奉行政院，但至今未核定。

黃振照坦言，由於考進電務、工務技術人員多具有土木技術資格，進入台鐵薪資僅4萬多元，加上要輪班，有近5成考進後就又離職轉往其他國營事業。

黃振照表示，從業人員薪資調整一旦通過，今年新進的900多位從業人員皆可加薪，明年還預計再招考700位。另根據全國國營事業做法，從業人員也有績效獎金評比，甲等就有4.4個月待遇。此外，若明年公務人員調薪3%，這些從業人員也會跟著調薪。