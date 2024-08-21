健康台灣推動委員會22日登場 台大北榮等院長列顧問

總統賴清德領軍的健康台灣推動委員會首次會議22日登場，聚焦「健康台灣的願景」與「健保的改革及優化」兩大主題。委員會除了正副召集人外，涵蓋9位顧問、20位委員。

健康台灣推動委員會由賴總統擔任召集人，3位副召集人分別是健康台灣推動聯盟召集人、醫師陳志鴻、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中。

府院人士上午表示，委員會有9位顧問、20位委員，皆為橫跨不同專業領域的代表，範圍涵蓋不同年齡層、不同族群，更兼顧北中南東區域均衡，可以看出委員會不只要推動「健康台灣」，更要打造「均衡台灣」。

9位顧問包括北部的台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、長庚醫療體系決策委員會主任委員程文俊、亞東醫院院長邱冠明、中研院生醫轉譯研究中心召集人張鴻仁；中部的彰化基督教醫院總院長陳穆寬；南部的台南市立安南醫院院長林聖哲、高雄醫學大學校長余明隆，以及東部的花蓮慈濟醫院院長林欣榮等。

健康台灣推動委員會首場會議22日下午4時登場，將由衛生福利部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，將從論壇奠基礎出發，接續探討兒童醫療、癌症防治、長照服務、心理健康、原住民族健康、醫療人員工作環境等議題，目標要打造「全人」、「全齡」照顧為首要目標。

府院人士表示，委員會名單4大亮點分別是專業掛帥，不只要「健康台灣」更要「均衡台灣」；超過8成來自民間，強調北中南東區域平衡；從預防醫學到臨床醫學，領域跨足各界、強調專業掛帥；原住民族代表入列，原住民族健康議題將成討論重點之一。

該人士說，超過8成來自民間各界委員，跨足不同領域專業，從兒童到高齡者的醫療及長照專業，更提升對全年齡心理健康支持。

府院人士說，其次是專家學者具備醫療與生物醫學、科學專業，且臨床科別研究範圍全面，透過第一線臨床經驗分享探討健康相關議題。範圍從臨床醫學、神經認知科學、生物醫學專業出發，其中臨床科別涵蓋兒科、家庭醫學、耳鼻喉科、心臟血管科、婦產科等領域。

第三，各族群、各面向健康都要照顧與支持。府院人士表示，委員特別邀請長年致力研究原住民族健康議題、現任台灣原住民醫學學會理事長的林德文、營養師公會全聯會理事長郭素娥、中華肌內效協會副理事長簡文仁，預計有關原住民族健康、營養議題都將在委員會中被討論，同時凸顯賴總統對相關議題的重視，更讓委員會納入運動元素。

第四，委員及顧問名單強調「區域均衡」。府院人士說，總統強調打造「健康台灣」的願景是要讓人民活得長壽又健康。逐步打造減少不健康餘命、增加健康餘命的台灣，也讓台灣接軌國際健康永續發展，更要展望國際的合作，建立後疫情時代的全球關懷。