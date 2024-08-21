裝避孕器會導致月經不來？名醫指「觀念錯誤」：別被片斷化資訊誤導

婦產科名醫蘇怡寧日前接到網友私訊，詢問裝了避孕器是否就讓月經不會來，他則簡短扼要回答「（觀念）不對，要看你裝哪一種」。事後，他把對話內容擷圖放到臉書粉專，有感而發表示「現在網路時代，其實最擔心的就是會被片斷的資訊誤導，而這就是其中一個很好的例子」。

從對話內容可以看到，一名網友發給蘇怡寧醫師3張影片擷圖，網路上流傳著女性在體內安裝避孕器會導致月經不來，不過只要把避孕器拿掉，月經就會來了。該名網友看了網路影片，對蘇怡寧提問「裝避孕器會不會沒來月經？因為看影片看到說裝避孕器後，月經就不會來，是真的嗎？」，蘇怡寧則回答「不對，要看你裝哪一種」。

蘇怡寧指出，現在大家講求速食文化，所有的訊息都希望在短時間內，透過簡短的圖文被傳遞出去，以利讀者在最短的時間內，吸收最大量的資訊。然而，這種資訊傳播方式用在醫學知識，就容易導致「被片段化跟斷章取義」。

以上述例子來說，市面上確實有一種含藥成分的避孕器會影響月經，叫做蜜蕊娜。蜜蕊娜是一種「子宮內投藥系統」，放置在女性體內五年，會每天緩緩釋出微量的黃體素，除了讓避孕效果更好之外，也常常被拿來治療經血過多的情況。

蘇怡寧分析，裝了蜜蕊娜避孕器，確實會出現月經不來或是經血量變少的情形，也會伴隨不規則出血狀況。至於其他種類的避孕器，例如臨床上最常被使用的含銅避孕器，就不會對月經造成影響。蘇怡寧透露，雖然早期的避孕器會發生經血增多問題，但現在經過改良之後，問題已幾乎消失。

他也提醒，每個人適合的避孕方式都不同，建議可以依據個人需求跟醫師討論，畢竟世上沒有最好的避孕方式，只有最適合你自己的避孕方式。