颱風又哈日？賈新興：月底去日本要注意

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，目前要觀察22日於菲律賓東方外海90W熱帶擾動發展的趨勢，預估23日發展為颱風的機率高，若發展為颱風將成為今年第十號颱風珊珊。初步研判，有朝日本方向移動的趨勢，月底如要去日本需注意。

有關台灣天氣，賈新興說，22日午後北部、台中至高雄間及宜花東有局部短暫陣雨。23日午後北部山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。今日起至23日，台東地區有局部焚風發生的機率。

賈新興指出，24日午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。25日午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。26日午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。27日午後苗栗以北、嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，28日午後北部、台中以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。29日午後山區、台南以南及宜花東有零星短暫陣雨。30日午後各地山區有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。