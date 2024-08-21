夏天回來了！高溫上看38度 吳德榮：這天起雨勢又變大

夏天回來了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日「太平洋高壓」漸增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後山區及少部分平地、偶有局部短暫雷陣雨。

今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至37度。

吳德榮指出，中央氣象署昨晚(20日20時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「雲雀」途經海溫偏低，垂直風切偏強的海域，已減弱為「熱帶低壓」，向北北東前進，今將給南、北韓帶來一些風雨，有韓國行程應注意。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周五(22、23日)「太平洋高壓」影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周六至下周二(24至27日)「太平洋高壓」減弱、天氣仍偏熱，但水氣逐日增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，平地受到影響的範圍、有逐日擴大的趨勢。