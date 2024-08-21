聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／好友借錢應急 竟是LINE帳號遭竊

聯合報／ 文／竹之秀（北市中正）
詐騙者看準人性善良面，假藉認識的人的名義透過電子資訊交換訊息，容易讓人信以為真。圖／竹之秀提供
詐騙者看準人性善良面，假藉認識的人的名義透過電子資訊交換訊息，容易讓人信以為真。圖／竹之秀提供

朋友們建立了一個LINE群組，並約法三章讓「手機交流及訊息優質化」，平常不用傳早安卡、問候卡、勵志卡，也不要亂傳、轉傳與生活、健康、工作無關的網路訊息、影片或新聞，因為五花八門的各類資訊，大家如有需要都可以自行上網查詢。

最近突然有人退出群組，再邀請個別加入他的LINE，一對一互動之後，他就開始訛騙家裡經濟有困難，需要借錢周轉應急，但因不好意思在群組公開提出，所以才厚臉皮單獨借用。有人心軟，聽信其說詞，但也有人覺得奇怪，輾轉得知他是被詐騙集團侵入竊用其LINE，並非朋友所為，趕緊公告周知別再上當。

詐騙集團猖獗，除了施詐方可以快速不勞而獲的暴利外，被騙方貪圖小利的心態作祟，也是原因之一。透過正常管道靠己力賺錢，合情合理獲取利息，就會受到法律的保障，超出規範或社會認知的不義錢財，大都有問題，尤其不明來源的利誘，更要謹慎因應。

其次，詐騙者也看準人性的善良面，常以親情、友情或其他招數博取被騙者的同情或憐憫，降低被騙者的防備之心，若假藉認識的人的名義透過電子資訊交換訊息，更容易讓人信以為真。因此，遇到類似情況，要先冷靜以對，多方查證，確保自己不被騙，也讓更多親友知所提高警覺，大家共同防範，詐騙者必定到處碰壁。

LINE 朋友 詐騙集團

延伸閱讀

媽媽「神複製」LINE貼圖餐點 網友看了直呼：超羨慕！

影／假女婿加Line給「祝褔」讓他很感動 險被騙走23萬

詐團騙高雄婦225萬 以為還有250萬可拿車手數鈔被逮

誤信臉書投資廣告 婦遭騙280萬…詐團一舉動她驚醒報警

相關新聞

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

疾管署最新統計，M痘上周增4例，包括北部1例和南部3例，均為青壯年男性未打過M痘疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，國內自...

健康主題館／全台逾半成年人過重！破除6大減肥迷思

減肥已是全民運動，在國人十大死因中，因肥胖而造成的慢性病就占了7項。據衛福部國健署「健康促進統計年報」最新統計，18歲以...

元氣最愛問／糖尿病、高血壓、骨鬆患者 可以植牙嗎？

世界衛生組織（WHO）建議，80歲以上長者至少要保存20顆能正常咀嚼的牙齒，才能維持生活品質。然而，衛福部國健署最新調查...

新藥一瓶21萬…病團盼癌藥基金快上路

新藥新科技研發快速，提升癌友存活率，但根據調查，近7成癌症病友必須自掏腰包，才能使用符合國際治療指引的用藥。台灣癌症基金...

健康你我他／好友借錢應急 竟是LINE帳號遭竊

朋友們建立了一個LINE群組，並約法三章讓「手機交流及訊息優質化」，平常不用傳早安卡、問候卡、勵志卡，也不要亂傳、轉傳與...

淡水益品書屋藝術DIY 療癒放鬆親子禪繞畫

為了讓孩子在暑假尾聲，能夠體驗不一樣的藝術DIY，新北市淡水區益品書屋特別邀請到台灣師範大學美術系畢業，獲得美國禪繞認證教師教學、創作經驗豐富的卓淑惠講師，擅長引導學生釋放對繪畫的恐懼，進而喜愛繪畫，透過豐富可愛的圖畫來導引孩子們，開啟孩子的想像力與創作力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。