健康你我他／好友借錢應急 竟是LINE帳號遭竊

朋友們建立了一個LINE群組，並約法三章讓「手機交流及訊息優質化」，平常不用傳早安卡、問候卡、勵志卡，也不要亂傳、轉傳與生活、健康、工作無關的網路訊息、影片或新聞，因為五花八門的各類資訊，大家如有需要都可以自行上網查詢。

最近突然有人退出群組，再邀請個別加入他的LINE，一對一互動之後，他就開始訛騙家裡經濟有困難，需要借錢周轉應急，但因不好意思在群組公開提出，所以才厚臉皮單獨借用。有人心軟，聽信其說詞，但也有人覺得奇怪，輾轉得知他是被詐騙集團侵入竊用其LINE，並非朋友所為，趕緊公告周知別再上當。

詐騙集團猖獗，除了施詐方可以快速不勞而獲的暴利外，被騙方貪圖小利的心態作祟，也是原因之一。透過正常管道靠己力賺錢，合情合理獲取利息，就會受到法律的保障，超出規範或社會認知的不義錢財，大都有問題，尤其不明來源的利誘，更要謹慎因應。

其次，詐騙者也看準人性的善良面，常以親情、友情或其他招數博取被騙者的同情或憐憫，降低被騙者的防備之心，若假藉認識的人的名義透過電子資訊交換訊息，更容易讓人信以為真。因此，遇到類似情況，要先冷靜以對，多方查證，確保自己不被騙，也讓更多親友知所提高警覺，大家共同防範，詐騙者必定到處碰壁。