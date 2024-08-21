新藥一瓶21萬…病團盼癌藥基金快上路

新藥新科技研發快速，提升癌友存活率，但根據調查，近7成癌症病友必須自掏腰包，才能使用符合國際治療指引的用藥。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構的癌症負擔程度，台灣排名前20名，亟須健保制度以外的癌症新藥基金挹注，提升癌友存活率與生活品質。

一位在台灣癌症基金會服務的乳癌病友，大學時期因樂團與男友相戀，畢業後結婚步入禮堂，幸福生活卻因女方罹癌戛然而止，歷經2年不斷復發、轉移，逐漸對健保給付藥品產生抗藥性，一瓶要價21萬元的自費新藥成為最後希望，夫妻二人思考，「要放棄什麼才能繼續治療？」另一位癌友和陪伴10餘年形同家人的寵物犬同時罹病，為陪伴愛犬走向生命的盡頭，決定自費用藥續命。

蔡麗娟指出，即時且適當的治療，對癌友與家屬來說相當重要，台灣癌症基金會倡議成立「癌症新藥基金」，以病人為中心理念，減輕癌症家庭負擔，不再因高額自費而失去對生命的期待；新藥突破，讓癌症治療慢性病化，提升病友存活率，但需要癌症新藥基金與健保合作，才能讓每位癌友都取得有效的治療。

癌藥基金面臨財源、法源問題，距基金設立還差最後一哩路。台灣癌症基金會執行長張文震表示，台灣癌症基金會2019年起投入癌症新藥基金政策研究，歷經6年努力，執行2次台灣首見、逾千人以上規模癌友家庭大調查，訪談逾40名專家、舉辦議題工作坊，倡議行動才獲得跨黨派支持，成為政府健康台灣推動方針之一。

台灣癌症基金會8月起在高雄市、台北市舉辦「『可不可以，不放棄？』台灣癌症新藥基金TmCDF貨櫃主題展」，張文震表示，該展覽集結基金會服務的病友故事，尤其是罹病過程中，因自費費用高昂「不得不放棄」的遺憾，藉由故事發聲，希望每位癌友、民眾享有平等的醫療權益，「盼全民一同為成立癌藥基金集氣，讓癌友不再抱憾。」