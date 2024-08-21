元氣最愛問／糖尿病、高血壓、骨鬆患者 可以植牙嗎？

牙醫師林孟勳談植牙。圖／林孟勳提供 世界衛生組織（WHO）建議，80歲以上長者至少要保存20顆能正常咀嚼的牙齒，才能維持生活品質。然而，衛福部國健署最新調查顯示，國人自然牙數小於20顆的比率，65至74歲約3成、75歲以上超過5成，鼓勵長輩對於已缺失牙齒進行功能的重建，以保持咀嚼吞嚥的重要功能。

近年植牙技術迅速發展，成為許多人進行牙齒重建的選項，「元氣最愛問」節目邀請牙科醫師林孟勳分析植牙和假牙的差異。他指出，活動假牙咬合力道沒那麼好，但固定假牙常發生有一顆蛀牙時，全部假牙都要拆下來的情況；植牙則是缺一顆補一顆，外觀自然且清潔保養便利。

「元氣網」網友發問：植牙是否跟原本骨質有關連，如果骨骼不夠強健就不適合植牙？林孟勳表示，植牙是把人工牙根置於牙床內，牙根表面再做特殊處理，使其與骨頭結合在一起，如果原本骨頭條件不夠健康，比較不適合植牙，但也可以在植牙前先補骨頭，好比蓋房子前先把地基打好。

糖化血色素7以下可植牙

糖尿病、高血壓、骨質疏鬆患者，可以植牙嗎？林孟勳說，如果糖尿病沒控制好，術後有較高機率會傷口感染，正常人的糖化血色素小於6，臨床上會以糖化血色素7作為一個基準，如果7以下，通常沒有太大問題；如果數值在7上下，但局部條件夠，會使用微創植牙降低感染風險。

骨鬆患者 需由醫師評估

高血壓等心血管疾病患者，若在服用抗凝血藥物，植牙過程可能發生出血難止血的情況；骨質疏鬆症患者若已經在骨科治療，有服藥或打針，不只是植牙甚至拔牙都有影響，但還是要看患者用藥的種類以及整體情況，植牙前由醫師進行評估。

坊間植牙費用不一，主要差異是在人工牙根的品牌，歐美大廠與亞洲一般廠的成本相差3到4倍，如果選擇大廠，價格就不會親民。但植牙後，9成以上可以使用10年，如果維持良好的清潔衛生，可使用超過20年。

此外，林孟勳在節目中也分析傳統牙套與隱形矯正的差異，以及牙齒保健重點。