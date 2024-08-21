有行旅／極光、冰原、洛磯山 旅程一次滿足

黃刀鎮極光與洛磯山秋色，一個旅程雙重滿足。加拿大黃刀鎮，是旅人追極光一生必去之地，有行旅邀知名專業攝影師兼旅遊作家陳海騰領航，一連四晚帶領旅人追逐極光，旅人也將前往哥倫比亞冰原歷險。

《加拿大洛磯山秋色黃刀鎮極光愛攝之旅》十三天十夜旅程，九月廿日至十月二日。請瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/Or4DRv，一對一說明會，報名請洽02-8643-3926、8643-3517。