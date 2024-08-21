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類鼻疽累計47例 創19年紀錄

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
凱米颱風後類鼻疽疫情增溫，疾管署昨宣布，上周類鼻疽本土增17例個案，今年累計54例，為2006年以來同期新高。圖／本報資料照片
凱米颱風後類鼻疽疫情增溫，疾管署昨宣布，上周類鼻疽本土增17例個案，今年累計54例，為2006年以來同期新高。圖／本報資料照片

凱米颱風帶來狂風暴雨，也讓中南部陷入類鼻疽疫情，上周新增本土病例十七例，颱風過後的類鼻疽個案累計四十七例，創下十九年來同期新高，已造成七人死亡。其中上周新增四例死亡，家住台南市的七十多歲老翁從發病到死亡僅短短四天。

今年國內累計五十四例本土類鼻疽確定病例，其中四十七例為凱米颱風後確診個案，進一步分析居住地，以高雄市卅五例最多，其次為台南市六例、台中市三例、屏東縣二例、嘉義縣一例，造成七人死亡。

疾管署副署長羅一鈞表示，這波類鼻疽疫情正緩步下降，但染病後潛伏期約二至四周，民眾至八月底前仍須多加注意。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，台南市七十多歲男性因呼吸困難至急診就醫，發現肺炎、白血球數量增加，確診嚴重敗血症，因年齡較大，治療反應不佳，從出現症狀至死亡僅四天。疫調發現，距該名老翁居住地二○○公尺左右，曾通報一名類鼻疽感染個案，研判他在環境中接觸類鼻疽桿菌遭感染。

鄒宗珮指出，具慢性病史的年長者為類鼻疽感染高風險族群，病情變化快速，若出現發燒、咳嗽、胸痛等症狀，應速就醫，及早接受抗生素治療。

凱米颱風 台南 疫情

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