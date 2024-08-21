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還路於民遊行周年 行人死亡不減反增

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
還路於民大遊行去年8月20日於凱達格蘭大道舉行，今已滿一周年。聯合報系資料照
還路於民大遊行去年8月20日於凱達格蘭大道舉行，今已滿一周年。聯合報系資料照

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，行人零死亡推動聯盟去年八月廿日於凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，不料時隔一年，今年一至五月行人事故不減反增。行人零死亡推動聯盟批評，交通部遇到困難就朝夕令改，且權責破碎化，建議分析改善成效、研擬完善駕照回訓制度、讓專家與民間參與檢討會議等。

交通部統計，今年一至五月死亡一六○人，較去年同期增加四人，上升了百分之二點六，且去年有多達二點六萬名兒童在交通事件中傷亡，不僅高於每年平均二點三萬人次，更達五年高峰。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧批評，交通部遇到困難就朝夕令改、反覆退讓，凸顯交通制度長年「以車為本」，呼籲政府盡速啟動交通改革。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，行政院去年五月核定「行人交通安全政策綱領」，仍未改善成果，改善計畫也未追蹤進度及列管改善措施，建議定期針對易肇事地點及多事故路口製作改善項目報表，考核會議也應明訂專家學者與民團的最低比例。

行人零死亡推動聯盟也提出，台灣道路規畫混亂主因沒有主轄機關、缺乏道路設計明確規範，至於交通部定期召開的道安會議，也有民間團體比率不足等問題；此外，建議台灣駕照應建立完善回訓制度。

交通部表示，一至五月行人死亡比率較高縣市包括新竹市、台中市跟高雄市，已行文給縣市政府，加強執法強度，並強化行人跟駕駛人用路觀念。另有內政部制定的「行人交通安全設施條例行人設施條例」、正在研擬的「道路交通標誌標線號誌設置規則」等，提供整體道路設計指引。

交通部說，已持續檢討駕訓制度，針對高風險駕駛進行短期換照制度等。

行人死亡 5縣市增最多 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供
行人死亡 5縣市增最多 製表／生活文教中心 圖／聯合報提供

交通部 行人地獄

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