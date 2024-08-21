學者：改善交通政策沒落實 訂再多也沒用

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部過去一年陸續推出修法、加強執法等策略，行人事故卻不減反增，甚至引發行人與駕駛對立。學者認為，行人事故需要長期作詳細分析，才能對症下藥，否則現在很多政策，中央發布後，但地方沒有落實，訂定再多政策都沒用。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立表示，行人事故需要長期詳細分析，才能對症下藥，但現在政府看到「行人地獄」相關報導後，因輿論發酵，就急著推出政策，但這樣頭痛醫頭、腳痛醫腳的行為，根本沒辦法徹底解決問題，而且很多政策，中央發布、但地方沒有落實，導致最後根本沒用。

張新立指出，政府稱要解決行人死亡問題，路口加寬，這其實是好事，但仍有許多行人遭到車輛撞擊受傷、死亡，究竟原因是什麼，政府也說不清，但這就是要長期追蹤，才能知道要解決的原因，也才能讓納稅錢花得有效、值得。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，行人事故不減反增就代表交通部沒找到問題真正的原因，建議應詳細分析行人事故原因，透過偵測預警、畫設減速標線、宣導教育等，針對各縣市不同環境，用不同交通工程來執行。

李克聰也提到，目前交通執法難處就是尚未訂定出減速的數字及幅度，無法可依據、開罰，但這部分目前科技可以克服，如觀察車輛煞車燈有無亮起，用科技執法來檢舉。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄指出，很多行人事故其實是因行人違規或認為車輛會禮讓，就容易發生事故，因此車輛禮讓行人很重要，但行人心態也要正確，提醒行人將心比心，讓車輛也有時間及空間可以通行，行人與駕駛關係才不會繼續惡化。