周末登場 5縣市齊辦「零死亡願景散步節」

「八二○還路於民大遊行」屆滿一周年，還路於民行人路權促進會將於本周末（廿四、廿五日）舉辦「零死亡願景散步節」，串聯基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市等五縣市同步進行，藉一系列展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣、提升步行意願，推動台灣向人本城市發展。

還路於民行人路權促進會表示，過去一年推動「道路交通安全基本法」與「行人交通安全設施條例」的立法，讓行人安全議題在法制面跨出了一大步，在一周年之際，將回到各縣市重新審視交通安全的落實成果。

「零死亡願景散步節」策展者為德國交換學生Lukas Peschmann。他表示，深刻感受到台灣與德國在交通環境上的差異，尤其是人行道設施、大眾運輸系統等交通基礎設施。他將這些觀察製作成互動式海報，並與人本交通友善店家及單位合作展覽，讓行人在日常步行中接觸到人本交通理念。

還路於民行人路權促進會表示，「零死亡願景散步節」核心目標包括推廣人本交通，倡導步行權利與安全，增強公民參與等，盼透過將展覽融入街頭，讓更多人在日常生活中關注行人議題。