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蕭邦鋼琴大賽得主 劉珒下月登台獨奏
國際蕭邦鋼琴大賽向被視為蕭邦音樂詮釋最高殿堂，在前三名外，又以代表波蘭特色的「最佳馬厝卡演奏獎」最受注目。廿一歲奪蕭邦鋼琴大賽第三名的劉珒，是傅聰後第二位同時榮獲馬厝卡獎的華裔鋼琴家，她自認只是盡力表達蕭邦音樂的靈魂與美麗，「那超越一切國族界線」。
劉珒新加坡出生，八歲移居美國，柯蒂斯音樂院畢業後，在茱莉亞音樂學院取得碩士及藝術家文憑。二○一五年在蕭邦大賽連得兩獎，還是首位獲獎的華裔女性鋼琴家。
蕭邦大賽史上，常有評審為誰該得馬厝卡獎吵得不可開交，可見馬厝卡獎之難得，何況競逐者是華裔。劉珒笑說，至今對贏得馬厝卡仍覺不可置信。
即將於九月八日首次來台舉行獨奏會的劉珒，將先獻上獲蕭邦大賽「認證」的Op. 30四首馬厝卡舞曲，接著是Op.37兩首夜曲，再來是兩首敘事曲，都是她口中「最典型的蕭邦」。下半場將演奏與蕭邦同年出生、同為浪漫時期巨擘的舒曼的交響練習曲。劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會由聯合數位文創公司主辦，購票請上官網https://uevent.udnfunlife.com/KateLiu2024
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