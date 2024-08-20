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賀！ 第8屆全球華文永續報導獎 聯合報系9作品入圍

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
全球華文永續報導獎昨公布第八屆入圍名單，聯合報系在專業組平面類、融媒體類、影片類，總計九件作品入圍，其中包括「路樹殺人誰之過？」等專題調查追蹤報導。圖／擷取自全球華文永續報導獎官網
全球華文永續報導獎昨公布第八屆入圍名單，聯合報系在專業組平面類、融媒體類、影片類，總計九件作品入圍，其中包括「路樹殺人誰之過？」等專題調查追蹤報導。圖／擷取自全球華文永續報導獎官網

全球華文永續報導獎昨公布第八屆入圍名單，聯合報系在專業組平面類、融媒體類、影片類，總計九件作品入圍，其中包括「路樹殺人誰之過？」、「光電迫遷·田園將蕪」等專題調查追蹤報導。

今年邁入第八屆的全球華文永續報導獎，總計有來自於台灣、馬來西亞、香港的62家媒體與機構、44所學校踴躍投稿參加，共有732件作品參賽，經過27位評審的審查，挑選出119件作品入圍，昨公布入圍名單，同時開跑人氣投票活動。

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥表示，從今年的投稿作品中，發現兩大現象，一是主流媒體紛紛跨出原先的媒體類別耕耘，且卓然有成，出現在不同類組的入圍名單中，如傳統紙媒，過去會跨界到融媒體，如今跨界到影片、音頻類，品質逐年提升到與主流影音媒體並駕齊驅，傳統電子媒體也跨出影音形式，今年在融媒體、影片、音頻、平面入圍的名單上也見到電視台的身影。

另一現象，則是出現運用AIGC在新聞報導中，今年在融媒體類投稿作品中有十多件作品運用AI生成圖片，對此評審會議特別花了許多時間討論。主辦單位對AI運用的原則，是必須透明揭露，並負責任的使用AI於新聞中。

聯合報系今年有九件作品入圍，其中包括探討農地塑膠膜亂象的「黑『膜』法：非法焚燒、掩埋與環保蟑螂 農業廢塑膠亂象直擊」，還有「沙洲消瘦 七股潟湖呼救」、「路樹殺人誰之過？」調查追蹤報導、「光電迫遷·田園將蕪」專題追蹤報導，以及聯合報永續工作室的「氣候教育等大人」，皆入圍專業組平面類。

「跟蹤狂事件簿:跟騷法一年 獨家解析一百案例與施行漏洞」、「廿五個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」、「樓鳳、人蛇、學生妹：獨家揭密機房數據，疫後新南向為何淪性樂園？」等三項作品則入圍專業組融媒體類；「當農廢『沉』為海廢 尋找海洋農廢的前世今生」則入圍專業組影片類。實際得獎名單將於十月六日公布。

此外，每年最具關注、需要大家集氣幫忙的人氣獎，即日至9月23日止開放投票，歡迎至「全球華文永續報導獎」官方網站( https://www.newsaward.org/vote )參與人氣投票活動。

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