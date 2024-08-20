富邦美術館開箱梵谷自畫像等真跡 展出時可臨摹

「梵谷：尋光之路」特展將展出19世紀畫家梵谷25件畫作，荷蘭庫勒穆勒美術館訪台與台灣主辦單位開箱檢視畫作狀態，富邦美術館今天公布開箱4幅梵谷畫作照片；展出時也可臨摹。

高雄市立美術館日前制止孩童臨摹引發爭議，富邦美術館於雕塑家羅丹展期間安排多項親子工作坊供孩童臨摹，開館以來也開放觀眾於展區內速寫或筆記，但禁止使用鉛筆以外文具（如原子筆、彩色筆等），「梵谷：尋光之路」特展目前仍依館方規定，有商業及創作需求則須洽詢館方工作人員。

特展由富邦美術館與聯合數位文創股份有限公司主辦，以「光」為軸心，呈現梵谷（Vincent Willem vanGogh）一生創作風格轉變。聯合數位文創發布新聞稿表示，18日由庫勒穆勒美術館員、富邦美術館及聯合數位文創在台灣開箱作品並點檢畫作，目前正緊鑼密鼓布展中。

梵谷繪畫生涯僅短短10年，畫作變化可觀察到人生軌跡。1881年到1885年創作初期，以寫實灰暗色調為主，1886年後移居法國巴黎，結識多名印象派畫家，開始以高彩度顏料展現光線變化，同時受「點描派」啟發，展現光影之於畫作的獨特觀察。

梵谷1888年前往法國亞爾後到晚期，除臨摹作品，也迷戀日本浮世繪，常於畫中展現浮世繪技法。

富邦美術館分享4幅展品開箱照，可看出梵谷中期到後期繪畫表現，如梵谷時常描繪主題「自畫像」（1887），柔和藍綠色調展現人物情緒狀態；「日落時柳樹」（1888）可見梵谷到法國南方後色彩轉變，以明亮黃、橙、紅和藍，強調自然豐饒美。

完成於1890年的「播種者」及「好撒瑪利亞人」是梵谷分別臨摹畫家米勒與德拉克洛瓦，重心放在對比色運用，營造自己風格，也反映人性關懷。

特展24日起在富邦美術館展出到11月11日。