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口乾、眼乾 醫師提醒乾燥症患者容易罹患淋巴癌

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總家庭牙科主任吳詩韻說，口腔或喉嚨乾燥不適，平時或睡覺都需額外補充水分，將對生活造成困擾，其中乾燥症患者不只口乾，也有眼睛乾症狀，甚至過乾而出現角膜潰瘍，研究顯示，乾燥症患者有更高的機會得到淋巴癌。示意圖。圖／123RF
台北榮總家庭牙科主任吳詩韻說，口腔或喉嚨乾燥不適，平時或睡覺都需額外補充水分，將對生活造成困擾，其中乾燥症患者不只口乾，也有眼睛乾症狀，甚至過乾而出現角膜潰瘍，研究顯示，乾燥症患者有更高的機會得到淋巴癌。示意圖。圖／123RF

口乾會造成口水變少、變濃稠，除了會造成蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者還會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染，不可不慎。台北榮總表示，口腔或喉嚨乾燥不適，於平時或睡覺都需時常額外補充水分，也對生活造成困擾。其中乾燥症患者不只口乾，也有乾眼症狀，甚至過乾而角膜潰瘍，研究顯示，乾燥症患者有更高的機會得到淋巴癌。

台北榮總家庭牙科主任吳詩韻說，口乾原因主要與系統性疾病及局部因子有關；系統性疾病包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、巴金森氏症、上呼吸道感染和年長者等；而局部因子則是藥物、用口呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽菸等。

吳詩韻指出，口水的功能很多，首先是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定，口水中也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙；口水也有保濕作用，幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥；此外，唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

口乾治療上，除減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果口腔已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必需就醫治療。

平時的口腔保健措施不可輕忽。吳詩韻提醒，包括塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水可降低蛀牙率；用牙刷、牙線或牙間刷，並定期就醫追蹤；如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的溫床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰指出，若是免疫出現失調而產生的乾燥症，此為修格蘭氏症候群，大約有高達3成的自體免疫疾病患者有此症候群，不只口乾，也會有眼睛乾，甚至過乾而有角膜潰瘍，研究顯示，此類患者有更高的機會得到淋巴癌，早期診斷並評估疾病活性，制定良好的治療策略十分重要。

口乾症會影響口腔健康與生活品質，台北榮總設有乾燥症整合門診，由過敏免疫風濕科及牙科醫師提供諮詢與治療服務，幫助症狀改善，以解決口內相關問題。

患者 榮總 蛀牙

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