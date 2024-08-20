暑假接近尾聲 7歲學童成駝背一族 醫：這行為成致命傷

暑假即將來到尾聲，但近期許多家長驚覺，家中孩童個個成為「駝背一族」。振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，細究原因發現，許多家長心疼小朋友平時上學、上課很辛苦，暑假時手機、平板的使用限制放寬不少，也沒有特別注意孩童使用的時間及姿勢，造成孩童個個都成「駝背一族」，嚇得趕緊帶來醫院求診。

黃永錚說，腰痠背痛並非老年人的專利，不少年輕人因姿勢不良造成駝背、脊椎側彎，臨床上甚至有7、8歲學童發生駝背，主因多數是長時間使用手機、平板，也就是俗稱的「低頭族」，長期下來，不僅容易腰痠背痛，也會造成不少脊椎問題。

「使用手機等電子產品時，低頭、脖頸過度前伸，是引發駝背的原因之一。」黃永錚指出，由於頸部姿勢不正確，所引起的代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎，進而造成駝背，若是病人合併有骨質疏鬆問題，駝背將會更加嚴重。

黃永錚說，低頭族長時間滑手機、平板電腦，引發症狀包含肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時會手部發麻。改善方式為控制使用時間長短，使用約半小時後，應休息並伸展四肢，也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。

為預防長時間使用手機、平板引發腰痠背痛，黃永錚建議，平常應留意姿勢是否正確，如坐姿時，大腿與雙膝呈現九十度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時發生聳肩；另外，還有不少人習慣翹腳，造成骨盆歪斜，請戒除此習慣，不妨在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆，骨盆歪斜或是前傾，都會影響脊椎，嚴重時甚至可能造成椎間盤突出。

另不少人為了減輕肌肉疼痛而嘗試使用筋膜槍，黃永錚說，筋膜槍顧名思義是針對肌肉筋膜，以高速振動方式捶打、達到放鬆效果。所謂筋膜，簡單來說是一種遍布全身的結締組織，具有連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等功能，健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，在肌肉活動時減少彼此摩擦、擠壓。但如果長時間缺乏運動，將造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，即所謂的「筋膜沾黏」。