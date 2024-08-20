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蘇花改禁機車官司3前提下今和解 年底一路段先試辦開放

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局表示，將在今年底前試辦蘇花改中仁隧道開放機車通行。圖／公路局提供
交通部公路局表示，將在今年底前試辦蘇花改中仁隧道開放機車通行。圖／公路局提供

蘇花改」過去禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」、台灣交通安全協會副理事長林志學認為，限制機車通行是差別待遇，提告要求交通部公路局，官司纏訟6年，2人今在3項前提下和解，交通部公路局也承諾，將在今年底前試辦中仁隧道開放機車通行。

蘇花改通車後，公路局規定部分路段禁行機車，每路段可處900到1800元罰鍰，且分段累積。羅邵華、林志學認為，舊蘇花蜿蜒曲折，常因天災中斷，限制機車通行蘇花改是差別待遇，提告公路局第四區養護工程處請求撤銷禁止行駛交通標誌

台北高等行政法院認為設置交通標誌公告限制通行的目的，是為追求防止事故、人體健康等合法公共利益，手段與目的具合理關聯性，2020年判2人敗訴，案件上訴最高行政法院，2人今在3項要求達共識的前提下和解。

林志學表示，此次和解3項前提包括，第一、蘇花改中仁隧道盡速試辦開放普通重型機車通行，根據試辦結果滾動檢討辦理蘇花改東澳、觀音及谷風隧道試辦計畫，逐步達成蘇花改機車全線通行。第二、就南迴改禁行機車案，應邀集相關公民團體及專家學者共同研議改善對策，作為後續可行性參考。

第三、交通建設應於可行性研究階段起，於地方說明會或其他依法令可行形式，即積極導入公民參與，除邀集當地居民代表，也應邀集相關團體共同研商，避免於建設完成後衍生爭議，也犧牲當地居民生活權益。

林志學強調，舊蘇花颱風過後滿目瘡痍，沿線居民已經住在偏鄉，至少應確保他們有一條安全回家的路，並於未來一步步朝全面開放機車行駛蘇花改。

對此，交通部公路局長陳文瑞表示，蘇花改原先就有預計今年底於仁水隧道北邊的中仁隧道，試辦開放機車通行6個月，試辦期間委由第3方協助觀測普通重型機車的行為、秩序及安全指標，以評估正式開放的適宜性。至於南迴改開放的部分，由於高架橋可能對機車行駛有顧慮，但在兼顧便利及安全情況下，會依照建議來研議可行性方案。

交通部 標誌 蘇花改

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