逾2成貧困新二代憂學校適應 家扶號召助長「新」力量

台灣新住民人口近60萬人，家扶基金會扶助3799戶新住民家庭，占全體扶助家庭14.7% ，近五年較以往趨增。家扶基金會今發布「扶助新住民家庭資料統計」顯示，弱勢新二代的首要困擾為「學校適應」21.64%，其次是「身障或疾病」16.93%；其中「身障或疾病」(44.51%)也是弱勢家長問題與困擾的首要。家扶「無窮世代」募款計畫起跑，目標8000萬元，呼籲社會大眾響應給予「新」力量，幫助新二代展翅飛翔。

家扶指出，基金會扶助的新住民家庭中，有66.4%為單親；平均每5戶弱勢家庭，就有1戶家庭子女有「學校適應」困擾，遠高於整體扶助家庭比例。嘉安的媽媽因病突然離世，留下泰國籍爸爸養育四個子女，爸爸因閱讀中文有困難，學校聯絡簿與通知單還需孩子口述。身為長子的嘉安，努力成為爸爸最好的幫手，暫緩向來優異表現的跳繩練習，立定升學目標並自律學習，更擔著照顧弟妹與督促學習的角色。常思念媽媽，嘉安會躲在房裡偷偷流淚，但他告訴媽媽，一定會努力幫忙撐起這個家。

家扶調查顯示，有44%新住民家庭的家長是家中唯一照顧者，且需負擔每週20小時以上的照顧工作。小展的媽媽因難同時負荷工作與照顧剛出生的孩子，無奈只能將小展先送回越南娘家，直至小學二年級時終於回到台灣團聚。但在銜接教育上，小展卻面臨了坐在教室完全聽不懂的窘境，媽媽只能放下工作到校陪讀一個月，回想那時生計的空窗期，其實滿是憂心。

因月收入微薄，小展的媽媽每日忙於工廠、餐廳、家庭代工，只盼能夠給孩子最好的學習資源，小展則是為了不讓媽媽擔心，不斷努力學習，現在小學六年級已是名列前茅，讓人刮目相看。

家扶也指出，近4成5弱勢新住民家長有「身障或疾病」困擾，在扶助有雙親的新住民家庭中，家長其中一方或雙方具有身障或重病比例為15.9%，高於整體弱勢家庭比例。小雅的媽媽是印尼籍，要同時照顧患有癲癇的丈夫、聽障的小叔及兩個孩子，在番茄園當農工擔起家計，生活最困難時曾讓她手足無措，在懂事的小雅協助下，從瞭解社福資源及撰寫申請文件，現已取得低收入戶資格，緩和媽媽肩上的重擔。

家扶基金會執行長周大堯說，新移民子女因跨國原生家庭的因素，原應能夠發展多元文化與語言優勢，甚至拓展國際視野，然家庭遭遇困境、缺少應變資源，首當衝擊影響子女生活，在沒有求助或支援將成為隱藏社會中「看不見的貧窮」。家扶目前扶助超過6000名新二代，家扶持續提供獎助學金、學習資源、課輔等服務，今年無窮世代計畫募款目標為8000萬元，將助弱勢兒少安心學習、好好生活。