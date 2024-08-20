快訊

把握未來3天好天氣 周末水氣變多、雨勢大…氣象署曝雲雀颱風動向

民眾黨中評會祭停權3年處分 黃珊珊認「造成傷害」坦然接受

確認了！李孟諺請辭交通部長後 政次陳彥伯「救火」暫當代理部長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰濱離岸風電降壓站鋼瓶二氧化碳外洩 最嚴重恐致死

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩。圖／消防局提供
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，今天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩。圖／消防局提供

彰化海龍離岸風電陸域降壓站，今天傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，送醫的14人中，已有3人到院無呼吸心跳，毒物科醫師指出，可能是氣體大量洩漏，造成中毒症狀，最嚴重可能致死，無呼吸心跳患者即便救回，輕則留下腦部缺氧損傷，嚴重可能完全醒不過來或變成植物人。

彰化消防局出，今天上午10時7分許，位在鹿港鎮崙工北八路5號的海龍離岸風電陸域降壓站，鋼瓶內二氧化碳外洩，消防局出動各式消防車2輛，救護車7輛前往搶救，在場9名施工人員送醫，其中3人送醫後無呼吸心跳，案情有可能會更嚴重。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，二氧化碳本身屬於惰性氣體，比重會比空氣重，外洩造成的最主要問題，是把空氣中的氧氣取代，導致環境中的氧氣濃度降得很低，如果小於18%，就會出現類似窒息的缺氧狀態，嚴重的話可能缺氧昏迷，甚至死亡，輕微則可能有頭暈、頭痛等症狀。

楊振昌表示，室外因為空氣有流通，要造成二氧化碳中毒很難，這次可能是突然有大量氣體洩漏，一般而言，二氧化碳濃度高，多半會出現在下水道、坑道等場域，屬於空氣不流通，人員也不易進出進出的環境；如室內二氧化碳濃度太高，就可能出現頭昏、頭痛或者是倦怠無力，更嚴重會有明顯缺氧症狀。

楊振昌指出，如果二氧化碳濃度不高不至於缺氧，美國相關學會指出，勞工每天8小時的平均二氧化碳濃度5000ppm，不過因為是惰性氣體，不會在人體累積，最主要是避免發生大量洩漏，3萬ppm環境不能超過10分鐘，濃度如超過4萬ppm，會立刻造成生命的危險。

二氧化碳少量暴露不會有特定問題，所以在非高濃度暴露環境下，不會特別需要防毒面具，但如果是高濃度暴露，就會需要供給氧氣，楊振昌說，過去曾碰過誤將氮氣接到呼吸空氣的案例，導致吸入過量同為惰性氣體的氮氣，同樣有造成缺氧的風險。

中毒 彰化 頭痛

延伸閱讀

衛星Tanager-1成功發射 監測地球甲烷及二氧化碳排放

逃命影片曝光！彰濱海龍工安意外 二氧化碳外洩共17人送醫

彰濱離岸風電二氧化碳外洩！職安署勒令停工罰30萬元

彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩 開罰30萬並停工

相關新聞

豪雨炸淡水 紅樹林、竹圍及淡水老街多處積淹水

中央氣象署今下午2點48分針對新北市、桃園市、台北市發布大雷雨即時訊息，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北八里區、淡水區列...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

傅聰後奪蕭邦馬厝卡獎華裔第二人 劉珒來台首次獨奏會

國際蕭邦鋼琴大賽向被視為蕭邦音樂詮釋最高殿堂，在前三名外，又以代表波蘭特色的「最佳馬厝卡演奏獎」最受注目。21歲時奪蕭邦...

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

疾管署最新統計，M痘上周增4例，包括北部1例和南部3例，均為青壯年男性未打過M痘疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，國內自...

投資逾25億、增資逾112億 國科會今召開園區審議會

國科會今召開科學園區審議會第18次會議，會中通過12件投資案，投資總額計新台幣25.45億元，此外尚有17件增資案，合計...

蘇花改禁機車官司3前提下今和解 年底一路段先試辦開放

「蘇花改」過去禁止重機、自行車、機車通行，YouTuber「火花羅」、台灣交通安全協會副理事長林志學認為，限制機車通行是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。