彰濱離岸風電降壓站鋼瓶二氧化碳外洩 最嚴重恐致死

彰化海龍離岸風電陸域降壓站，今天傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，送醫的14人中，已有3人到院無呼吸心跳，毒物科醫師指出，可能是氣體大量洩漏，造成中毒症狀，最嚴重可能致死，無呼吸心跳患者即便救回，輕則留下腦部缺氧損傷，嚴重可能完全醒不過來或變成植物人。

彰化消防局出，今天上午10時7分許，位在鹿港鎮崙工北八路5號的海龍離岸風電陸域降壓站，鋼瓶內二氧化碳外洩，消防局出動各式消防車2輛，救護車7輛前往搶救，在場9名施工人員送醫，其中3人送醫後無呼吸心跳，案情有可能會更嚴重。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，二氧化碳本身屬於惰性氣體，比重會比空氣重，外洩造成的最主要問題，是把空氣中的氧氣取代，導致環境中的氧氣濃度降得很低，如果小於18%，就會出現類似窒息的缺氧狀態，嚴重的話可能缺氧昏迷，甚至死亡，輕微則可能有頭暈、頭痛等症狀。

楊振昌表示，室外因為空氣有流通，要造成二氧化碳中毒很難，這次可能是突然有大量氣體洩漏，一般而言，二氧化碳濃度高，多半會出現在下水道、坑道等場域，屬於空氣不流通，人員也不易進出進出的環境；如室內二氧化碳濃度太高，就可能出現頭昏、頭痛或者是倦怠無力，更嚴重會有明顯缺氧症狀。

楊振昌指出，如果二氧化碳濃度不高不至於缺氧，美國相關學會指出，勞工每天8小時的平均二氧化碳濃度5000ppm，不過因為是惰性氣體，不會在人體累積，最主要是避免發生大量洩漏，3萬ppm環境不能超過10分鐘，濃度如超過4萬ppm，會立刻造成生命的危險。

二氧化碳少量暴露不會有特定問題，所以在非高濃度暴露環境下，不會特別需要防毒面具，但如果是高濃度暴露，就會需要供給氧氣，楊振昌說，過去曾碰過誤將氮氣接到呼吸空氣的案例，導致吸入過量同為惰性氣體的氮氣，同樣有造成缺氧的風險。