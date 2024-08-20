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投資逾25億、增資逾112億 國科會今召開園區審議會

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會今召開科學園區審議會第18次會議，會中通過12件投資案，投資總額計新台幣25.45億元，此外尚有17件增資案，合計增資約111.28億元。圖／本報系資料照
國科會今召開科學園區審議會第18次會議，會中通過12件投資案，投資總額計新台幣25.45億元，此外尚有17件增資案，合計增資約111.28億元。圖／本報系資料照

國科會今召開科學園區審議會第18次會議，會中通過12件投資案，投資總額計新台幣25.45億元，此外尚有17件增資案，合計增資約111.28億元。投資廠商橫跨精密機械、生醫技術、積體電路。

國科會產學及園區業務處科長高鴻文說明，此次有揭露的廠商中，投資金額最高的是設立於新竹生醫園區的永立榮生醫股份有限公司，本案投資金額達8億元，主要產品以羊水幹細胞專利為核心，研發幹細胞新藥、幹細胞外泌體新藥，以及開發幹細胞相關產品原料及應用技術。

高鴻文說，新竹生醫園區是未來生醫科技發展的重要聚落，希望藉由本案的進駐、優秀的研發團隊，持續深耕再生醫療領域，提升公司產品開發成果與營運效益，並整合國內外產官學研資源，透過生醫園區上下游產業合作，帶動CDMO等再生細胞產業鏈商機，發揮園區產業聚落綜效。

另外，高鴻文也提到，設立於二林園區的五個餅精密工業股份有限公司則與工研院合作，開發完成國內首創「TRC（Trans-critical Organic Rankine Cycle）穿臨界發電系統設備」相關技術，並自行研發建構關鍵零件與核心技術，具備獨創性開發設計及高度技術門檻之競爭優勢。他說，五個餅公司供應綠色能源、滿足各行業客戶淨零排放生產需求，整體發展有利淨零政策發展。

高鴻文解釋，若是成功打造廢熱發電，將有助我國推動新能源政策，帶動整體產業升級、技術累積及人才養成，增進國家及產業的成長動力，符合二林園區能源及精密機械產業之研究發展。

國科會公布，這次投資廠商還包括亘聯股份有限公司、微影半導體股份有限公司；生物技術之永台美檢驗科技股份有限公司再生醫學事業分公司、安奕生物科技股份有限公司；積體電路之環翔科技股份有限公司、碳矽電子股份有限公司、兆發科技股份有限公司、中勤實業股份有限公司南科分公司等。

國科會 幹細胞 科技股

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