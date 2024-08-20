快訊

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

法律糾紛再添一樁！這家台廠控告馬斯克 接掌X後拒付1.2億美元帳款

回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

馬祖酒廠秋節配酒啟動 奧運廣告觀看數破千萬

中央社／ 連江縣20日電

馬祖酒廠縣民專用酒秋節配售作業至9月13日止，呼籲民眾把握最後一波購買龍年配售酒機會。而在新品上市與奧運加持下，全年營收可望再創新高。

馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘今天告訴中央社記者，因適逢龍年加上包裝圖案與色調討喜，今年縣民專用酒獲得收藏家好評。而秋節為最後一波龍年配酒，再來就要等到明年春節，屆時包裝也會換成蛇年版本，呼籲符合資格民眾把握最後珍藏機會。

馬祖酒廠實業股份有限公司日前發布公告，113年秋節家戶購酒酒品為「0.6公升45度－2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒3年東引陳高」1打，及「0.6公升47度－2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒三年陳高」1打，每箱12瓶價格為新台幣5760元。

配售對象為年滿20歲以上，且設籍連江縣滿6個月之縣民，以戶為單位，每戶可享各2款酒品各1打配售優惠價。另外，戶口設籍人數滿6人可加購各1打；11人則可加購各2打，以此類推。

除配酒外，劉九銘說，馬祖酒廠7月初起在全台約4000間全家便利商店上架東湧陳高輕巧瓶，且為公營酒廠生產酒款首度於超商通路常態銷售，提供中式白酒愛好者更親近易得購買管道，目前為止市場整體反應不俗。

劉九銘進一步指出，為搶運動收視人口商機，今年馬祖酒廠贊助華視主頻轉播巴黎奧運，18歲以上廣告合計觸及達1365萬5000人次，麟洋金牌戰當天更創下單日195萬人次觸及，大幅增加馬祖高粱酒知名度。

劉九銘說，因搭配運動比賽廣告策略奏效，今年會持續投入廣告預算贊助國內賽事轉播，盼能成為帶動馬祖酒廠業績大幅成長動力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巴黎奧運 廣告 馬祖

延伸閱讀

NBA／奧運後爭議持續！KD暗諷施羅德「娛樂和智商」論 遭反嗆「軟弱」

拳擊／第一次參加豐年祭 陳念琴：和家人膩在一起就滿足了

影／陳念琴：拳擊很舒壓 國民體育日起跑邀國人動起來

拳擊／感謝教練「放手」 陳念琴開心做自己化身「鏡頭女兒」

相關新聞

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

因受天候及風切影響，桃園機場公司表示，入境航班無法穩定降落，致JX801、MM927、MU5001進場航機重飛，且有多架...

下班帶傘！13縣市豪大雨特報下到晚上

下班要帶傘，中央氣象署下午17時25分針對13縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

多人曾來接洽、場勘...台北大巨蛋年底有望開唱？ 遠雄：都有可能

台北大巨蛋今天正式通過消安基金會驗證審查，第一場非體育賽事確定是10月5日國慶晚會，場地方遠雄副總經理楊舜欽表示，會配合...

國家級警報！9縣市陸上強風特報 影響時間持續到明早

中央氣象署今下午5時10分發布陸上強風特報，針對9縣市提出告警。氣象署表示，受到西南風影響，今天下午至明天上午，桃園至嘉...

腸病毒疫情反轉上升 喉嚨痛到火在燒要注意

衛福部疾管署今天表示，腸病毒疫情出現反轉上升。發言人羅一鈞說，推測與暑期活動多、流行病毒型別轉換有關，須注意「喉嚨痛到火...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。