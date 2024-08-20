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台1高架往忠孝橋事故 11線公車照走估行駛時間增

中央社／ 新北20日電

新北交通局說，三重台1高架事故段開放1車道通行，包括299等11條路線公車照走台1高架；忠孝幹線與622路線公車在平面段會繞路改道再上忠孝橋，估行駛時間都會增加但不漏站。

新北市政府交通局今天說，新北市三重區台1高架往台北市方向今天清晨發生拖板車載運鋼材翻落事故，造成往忠孝橋方向全線車道及重安街平面車道交通受阻，經工務單位緊急搶修，目前台1高架事故路段開放內線1車道通行。

新北市府交通局說，考量安全因素，三重區重安街平面道路（集美街至中正南路）仍持續封閉。

新北市府交通局表示，包括299、520、578、579、582、615、617（含副）、652、803、938與內科12等共11條路線公車會照走原路線上台1高架，但受封閉1車道影響，預計行車時間增加。

交通局說，另外，包括忠孝幹線與622路線公車，原本去程會從集美街右轉重安街後接忠孝橋，但現在受限三重區重安街平面道路封閉，因此會改由集美街左轉、右轉重新路、右轉中正南路、最後再接忠孝橋引道上忠孝橋並接回原動線，等於會在平面道路多繞一個圈再上忠孝橋，預估行駛時間多10至15分鐘，無遺漏停靠站。

交通局也呼籲用路人改由中正南路上忠孝橋或由成功路上中興橋、重新路上台北橋往台北市方向行駛。

三重 車道

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