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2024米其林／葉怡蘭：入榜數少卻多樣 必比登努力朝前

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
葉怡蘭認為，今年從必比登榜單、可看到主辦方為多樣性所做的努力。圖/葉怡蘭提供
葉怡蘭認為，今年從必比登榜單、可看到主辦方為多樣性所做的努力。圖/葉怡蘭提供

《臺灣米其林指南2024》今日公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，臺北、臺中、臺南、高雄4城共有126間店家入選，較去年少了13家；年度新進榜店家數，也從去年的26間，大幅滑落至16間。這是《米其林指南》涵蓋4個城市以來，必比登推介入選家數最少的一年。

飲食旅遊作家葉怡蘭認為，從500碗到必比登，外界對榜單的看法總難免有各種疑惑與雜音，「世上所有指南都是掛一漏萬的，尤其庶民美食無可計數，每個人、每種指南都各有其不同立場和視野」。她建議，此刻，不妨以開放的心態去看每種指南，都是一種參考、一種視角與觀點。

「現今餐飲界隨著時代的瞬息萬變，各有其艱難。米其林、必比登等指南發布，自有其正面意義。」

相較往年，葉怡蘭笑說，「可感受到主辦單位的努力，作為具有全球能見度的指南，能反映在地，不斷調整，慢慢進步，我願意給予鼓勵」。

今年新入榜數從去年的26家、變成16家，一口氣少了10家。總榜單也創下新低紀錄。葉怡蘭樂觀看待。她認為，「某種程度感覺得到是為了讓榜單更貼近在地、也更落實必比登應有的平易特質所進行的盤整」，比方去年討論度很高的兩家盤式甜點、套餐均價都超過千元，不在必比登自訂的規則內，今年也從榜單消失了，「今年新增店家也普遍更趨近小館小店，類型相較更整齊，可見主辦方的意圖」。

其二，是看到越來越鮮明的多樣性。葉怡蘭說，從蛋餅、清粥小菜到墨西哥捲餅，越來越不再像早期只侷限於少數類型：「漸漸反映出台灣庶民飲食多樣性的真正面貌」。

葉怡蘭觀察，今年新入榜餐廳，有不少店家「菜色是傳統的，但在整體呈現形式上更新穎、舒適、精緻，看來是必比登的此刻關注方向，呼應台灣庶民飲食也正朝前不斷進化的趨勢」。

位於臺北的心潮飯店已為《米其林指南》評審員推薦入選名單之中，今年更獲得必比登推介的肯定。圖／摘自米其林官網
位於臺北的心潮飯店已為《米其林指南》評審員推薦入選名單之中，今年更獲得必比登推介的肯定。圖／摘自米其林官網
自《臺灣米其林指南》推出以來，今年入選必比登推介的 Pàng 是首家也是唯一一家提供墨西哥料理的餐廳。圖／摘自米其林官網
自《臺灣米其林指南》推出以來，今年入選必比登推介的 Pàng 是首家也是唯一一家提供墨西哥料理的餐廳。圖／摘自米其林官網

必比登 榜單

延伸閱讀

評審看法一致！ 「第二屆500碗」15家美食同登「2024米其林必比登」(台北4、台中3、台南4、高雄4家)

2024米其林必比登名單出爐 高雄新增5家高CP值美食店家入榜

台南增3家入選米其林必比登推介 累計31家

迎接8月《台灣米其林指南2024》 推薦台中新入選4家餐廳

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