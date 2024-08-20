青銀就業博覽會　8月31日圓山花博公園爭艷館登場 AI體驗及中高齡職務再設計展區　迅速掌握企業進用的秘訣

臺北市政府8月31日(星期六)10:30～16:00在圓山花博公園爭艷館辦理「青銀就業博覽會」，有194家優質企業徵才，提供近萬個工作機會，平均月薪達3萬9仟元，近六成無經驗可職缺讓您立即上工，現場提供面試前準備AI體驗互動，藉由智能科技協助求職朋友認識自我並展現個人優勢，另設有中高齡職務再設計體驗區分為旅宿業、餐飲業、零售業、服務業及製造業五大展區，歡迎大家親身感受機具設備及就業輔具！

青銀就業博覽會，8/31圓山花博公園爭艷館登場。 圖／臺北市就業服務處 提供

臺北市政府勞動局高寶華局長表示，混齡職場是業界常態，企業應努力消除職場歧視並建構友善職場環境，可以透過「職務再設計」改善工作設備或機具、提供就業輔具、調整工作方法及改善職場工作環境，即能兼顧勞工工作權益與勞動力運用，改善企業文化吸引潛在勞動力回歸職場，業界亦可齊聚交流討論創新作法以吸引優質人力留任，讓高年級生的寶貴技術及經驗得以傳承。北市勞動局嚴格篩選廠商，無發生重大勞資爭議、無違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職者可放心前來面試，歡迎社會新鮮人、中高齡及二度就業婦女等踴躍投遞履歷並前往面試。

現場安排兩場精彩講座，被譽為神形雕手之稱的果雕大師黃銘波帶來「斜槓達人精彩人生」，分享他如何在多元領域中占有一席之地，以及智御文創股份有限公司陳浩正執行長暢談「跨世代職場—從應對不同類型面試官開始」，幫助求職者提高面試成功率。職人分享講座請至ACCUPASS活動通註冊後完成報名，除了可以免費參加講座以外，活動當日到場完整聆聽講座者，有機會獲得 限量的精緻妝髮證件照。

去年的就博會，吸引許多求職者到場找工作。 圖／臺北市就業服務處 提供

就服處補充說明，這次活動徵才產業是以「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」及「製造業」為前三大，職缺類別上以「旅遊/餐飲/休閒」、「技術/維修/操作」、「業務/貿易/銷售」為主，也有企劃、行政或是研發等內勤職務，整體平均月薪約3萬9仟元。值得注意的是，本次徵才無經驗可的職缺佔比近六成，起薪4萬以上且無經驗可的職務有安橋公寓大廈管理「日/夜班保全」、台灣房屋「不動產經紀人員」、台北六福萬怡酒店「餐廳副理」、藏壽司「儲備幹部」、鼎泰豐「餐飲服務專員（含國際組）」及「收銀專員」等，工作機會彈性多元，勞動條件有保障，讓求職者都可以安心找工作。

本次活動工作機會數最多依序為瓦城泰統、昇恒昌、錢櫃、欣興電子、富利餐飲及京元電子，其中欣興電子(印刷電路板製造業)及京元電子(半導體製造業)特別北上招募，有意想跨域到桃園市龜山區或苗栗縣竹南鎮、銅鑼鄉的求職者可多方瞭解一下。薪資待遇方面，統一超商招募1名「系統架構師」年薪80至90萬、和運租車招募2名「電話行銷人員」年薪70萬，大震設計室內裝修「專案設計師」以及星醫美學「諮詢副理」待遇面議，具企圖心有志挑戰高薪者月薪上看20萬，棋勝汽車「汽車保修技師」月薪5萬起至12萬，而三重汽車客運、首都客運及中興大業巴士強力徵求「職業大客車駕駛」，有意從事運轉手可向公路局、各汽車客運業者、遊覽車客運業者或各區監理所站洽詢相關資訊。

有臨托需求的求職朋友則可利用現場3~6歲免費臨托服務，活動前只要到台北就業大補帖網站(okwork.gov.taipei)首頁\重點業務\招募活動\113年8月31日（六）青銀就業博覽會，線上報名送出履歷或下載履歷表並填妥列印帶至現場，就能夠加快面試效率讓您的求職之路更加順暢！更多活動詳情及徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站或電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277（臺北市境內直撥1999轉58988）向專人諮詢。

(勞動部就業安定基金補助 廣告)