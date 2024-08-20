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網路發文指高中生南美二館疑不當行為 館方查證否認

中央社／ 台南20日電

網路平台Threads於18日有貼文指稱數名高中生在台南市美術館二館哺乳室「疑似打砲」；南美館今天表示，已調閱監視器影像查證，高中生在哺乳室停留不到1分鐘，實際情況與發文不相符。

一名網友18日在Threads發文指出，剛剛在台南市美術館二館，正要到哺乳室裝水，卻看到5名至7名高中生走出來，但哺乳室是密閉空間，沙發也被弄亂，感覺就是在裡面「打砲」，真的超級沒公德心又超噁。

南美館今天表示，館方昨天得知展開調查，查訪當天值班清潔人員，確認18日哺乳室無內部髒亂，整潔度良好，垃圾桶一整天只有1包尿布，並無其他可疑物品或垃圾。

南美館人員說，館方調閱3支不同角度監視器畫面，高中生們只在哺乳室門外徘徊嬉鬧，時間約半小時，進入哺乳室停留不到1分鐘，證據顯示當天實際情況與網友發文內容不相符；若有人提供更準確時間地點，館方可做進一步調查處理。

哺乳室 監視器

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