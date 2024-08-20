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把握好天氣！周末水氣變多、雨勢大 氣象署曝颱風動向

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五前水氣較少，各地為晴到多雲天氣型態，但周末水氣開始變多，下周一、二轉吹西南風，各地午後需注意短暫雷陣雨及局部大雨。聯合報系資料照
周五前水氣較少，各地為晴到多雲天氣型態，但周末水氣開始變多，下周一、二轉吹西南風，各地午後需注意短暫雷陣雨及局部大雨。聯合報系資料照

未來3天都是好天氣！中央氣象署預報員葉致均今天表示，周五前水氣較少，各地為晴到多雲天氣型態，但周末水氣開始變多，下周一、二轉吹西南風，各地午後需注意短暫雷陣雨及局部大雨；雲雀颱風已往韓國方向移動，不會影響台灣，但日本海面仍有熱帶系統生成可能性。

根據氣象署官網，今天最高溫位於新竹縣竹東及苗栗縣頭份，2地都達到37.6高溫，其次為新北市三峽37.5度，而台東縣、雲林縣也出現36度以上高溫。

另外，今天累積雨量最多為澎湖縣，畜試所澎湖累積雨量達到128毫米、望安127毫米、西嶼107.5毫米、澎湖97毫米、吉貝95毫米；桃園市也出現累積雨量達80毫米以上情況。

葉致均說，過去1、2周在低壓帶環境影響的天氣型態，可以鬆一口氣，周五前（21至23日）水氣逐漸減少，各地天氣為晴到多雲，午後北部、東半部、各地山區有局部雷陣雨。葉致均提醒，明天還在水氣減少過程，因此明天清晨至上午，南部仍有零星降雨，午後有較大雨勢發生，尤其中部需注意局部雷陣雨。

周末（24、25日）水氣又開始逐漸增多，各地白天雖仍為多雲到晴的天氣型態，但午後西半部地區、各地山區有午後雷陣雨，且雨勢偏大；下周一、二（26、27日），台灣附近吹西南風，中南部有局部短暫陣雨，各地午後有短暫雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

颱風部分，葉致均指出，雲雀颱風直接往南韓方向移動，因此不會影響台灣，但日本南海海面上還有熱帶系統生成的可能性，後續還會持續密切觀察。

澎湖縣 高溫

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